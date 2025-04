ردًا على ChatGPT.. إعلان نموذج توليد الصور الجديد V7 من Midjourney

أعلنت منصة Midjourney إطلاق نموذج الصور الجديد V7، الذي يتوفر بنسخته التجريبية (ألفا). ووفقًا لما ذكرته الشركة، يوفر هذا الإصدار تحسينات كبيرة في جودة الصور، مع تقديم “مظهر أكثر واقعية” وتحسينات في دقة تفاصيل اليدين والأجسام، بالإضافة إلى مزايا أخرى.

ويأتي النموذج الجديد بوضعين، هما Turbo و Relax، إذ يُكلّف وضع Turbo أكثر من ضعف تكلفة الوضع العادي في الإصدار السابق V6. كما أضافت Midjourney ميزة جديدة تُدعى “وضع المسودة” (Draft Mode) من أجل إتاحة إنشاء الصور بسرعة أعلى بعشر مرات من الوضع القياسي، مع تقليل التكلفة إلى النصف.

ومع ذلك، فإن الصور الناتجة عن وضع المسودة تكون بجودة أقل مقارنةً بالوضع القياسي، لكن يمكن تحسينها أو تعديلها عبر خيار “تحسين” أو “تغيير” لتحسين الجودة النهائية.

ويدعم الإصدار V7 بعض المزايا مثل لوحات المزاج (Mood Boards) وأكواد مرجع النمط (SREF)، في حين لا يزال تحرير الصور وتحسين دقتها وإعادة تنسيقها معتمدًا على نموذج V6، مع خطط لإتاحة هذه المزايا ضمن إصدار V7 مستقبلًا.

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام V7 يتطلب تفعيل ميزة التخصيص، التي تعمل افتراضيًا عند بدء الاستخدام. وتعني هذه الميزة أن الذكاء الاصطناعي يتعلم أسلوب المستخدم وتفضيلاته بمرور الوقت، مما يساعده في إنشاء صور تتناسب مع ذوقه بدلًا من توليد صور عشوائية تمامًا.

وللاستفادة من هذا، يتعين على المستخدم تصنيف 200 زوج من الصور، وهي عملية تستغرق نحو خمس دقائق، وبعدها يمكن تفعيل التخصيص أو تعطيله في أي وقت.

ومنذ تأسيسها عام 2022، قطعت Midjourney شوطًا طويلًا في تطوير قدراتها. وفي بداياتها، كانت المنصة تعمل بالكامل عبر خادم Discord، إذ كان على المستخدمين الانضمام إلى هذا الخادم لإنشاء الصور. ومع ذلك، أصبح بالإمكان الآن الوصول إلى المنصة عبر موقعها الرسمي، لكن يتطلب ذلك اشتراكًا مأجورًا.

وتواجه Midjourney منافسة قوية من شركات الذكاء الاصطناعي مثل OpenAI، التي أطلقت حديثًا أداة جديدة أثارت اهتمامًا واسعًا بقدرتها المتقدمة على توليد الصور بأساليب مختلفة وتوليد النصوص داخل الصور، وهي نقطة ضعف شائعة في نماذج إنشاء الصور، وأظهرت الاختبارات أن بعض المستخدمين تمكنوا من استغلال هذه الأداة لإنشاء إيصالات مزيفة، مما يعكس مدى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

One of the most exciting new features for our new V7 model is something we call "Draft Mode". Draft mode is half the cost and 10 times the speed and it might be the best way to iterate on ideas ever. Try it with voice, think out loud and let our ideas flow like liquid dreams. pic.twitter.com/ANfTMC6Ej1

— Midjourney (@midjourney) April 4, 2025