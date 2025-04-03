سامسونج تكشف عن أجهزة Galaxy Tab S10 FE اللوحية

أعلنت سامسونج رسميًا إطلاق الجهازين اللوحيين Galaxy Tab S10 FE و Tab S10 FE Plus ضمن سلسلة أجهزتها اللوحية المتوسطة، وهما يأتيان بزيادة سعرية قدرها 50 دولارًا مقارنةً بالجيل السابق.

ويُعد الجهاز اللوحي Tab S10 FE أصغر جهاز ضمن سلسلة أجهزة سامسونج اللوحية Tab S10، في حين يقدم FE Plus حجم شاشة جديدًا يقع بين جهازي S10 Plus و S10 Ultra، مما يجعل كافة أجهزة Tab S10 متوفرة بأحجام مختلفة.

ويأتي جهاز S10 FE بشاشة قياسها 10.9 إنشات، وهو مقاس اعتمدته سامسونج لمدة طويلة كمعيار لأجهزتها اللوحية. وأما Tab S10 FE Plus، فهو يقدم شاشة جديدة قياسها 13.1 إنشًا، وهي أكبر من شاشة S10 Plus التي تأتي بقياس قدره 12.4 إنشًا، ولكنها أصغر من شاشة S10 Ultra التي يبلغ قياسها 14.6 إنشًا.

وما زالت الشاشتان من نوع LCD بدلًا من OLED، وتدعم كلتاهما معدل تحديث قدره 90 هرتزًا. وفقد الجهازان الكاميرا الفائقة الاتساع، لكن الكاميرا الخلفية الرئيسية رُقّيت إلى مستشعر جديد بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وسيعمل الجهازان بنظام أندرويد 15 مع مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي التي تقدمها سامسونج.

ويعتمد الجهازان على معالج Exynos 1580 من سامسونج، وهو ترقية لمعالج Exynos 1380 المستخدم في إصدارات Tab S9 FE السابقة، ويوفران ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية (RAM) و 256 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.

ويحتفظ الجهازان بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68، ويدعمان قلم S Pen، الذي يأتي داخل العلبة، ولكنه إصدار بسيط لا يدعم مزايا البلوتوث.

وسيتوفر جهازي Tab S10 FE و Tab S10 FE Plus بدءًا من 10 أبريل الجاري بألوان الرمادي والفضي والأزرق، مع فتح باب الحجز الأولي حاليًا في عدد من الدول.

ويبدأ سعر الإصدار العادي من 500 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر إصدار بلس من 650 دولارًا، وكلاهما بسعر أعلى بمقدار 50 دولارًا عن الجيل السابق. كما ستوفر سامسونج نسخة تدعم شبكات 5G من جهاز Tab S10 FE الصغير بسعر إضافي قدره 100 دولار، لكنها ستتوفر فقط باللون الرمادي.