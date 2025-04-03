خلل في تحديث iOS 18.4 يعيد تطبيقات آيفون المحذوفة إلى الظهور

أفاد مستخدمو أجهزة آيفون بظهور تطبيقات قديمة كانوا قد حذفوها منذ أشهر، وذلك بعد تحديث أجهزتهم إلى iOS 18.4 في مشكلة غريبة انتشر الإبلاغ عنها عبر منتديات دعم آبل ومنصات التواصل الاجتماعي.

وبدأ هذا الخلل بالظهور عقب إطلاق تحديث iOS 18.4، إذ لاحظ المستخدمون عودة تطبيقات سبق لهم حذفها، خاصةً بعض الألعاب مثل Call of Duty و Squid Game و Asphalt Legends و Cooking Mama، إلى جانب بعض التطبيقات الأخرى.

وأشار غالبية المستخدمين المتأثرين إلى أنهم ثبتوا هذه التطبيقات في الماضي قبل حذفها، لكن بعضهم أكد أنهم لم يسبق لهم رؤية هذه التطبيقات في أجهزتهم من قبلُ.

وما زالت أسباب هذا الخلل غير معروفة حتى الآن، إذ يبدو أن المشكلة تؤثر في مستخدمين في مناطق مختلفة، وفي مالكي إصدارات مختلفة من هواتف آيفون.

وأكد العديد من المستخدمين أن أجهزتهم لم تخضع لعملية “كسر الحماية Jailbreak”، وأنهم لا يستخدمون متاجر تطبيقات بديلة، ولا يمتلكون أجهزة أخرى لآبل مفعّلة فيها ميزة التنزيل التلقائي للتطبيقات.

وقد رُصدت عشرات الشكاوى حول هذا الخلل، لكن ليس واضحًا مدى انتشاره. وفي الوقت الحالي، يُنصح المستخدمون الذين يواجهون هذه المشكلة بالتقاط لقطة شاشة كدليل على ظهور التطبيق، ثم إعادة حذفه يدويًا، إلى حين قيام آبل بإصدار تحديث لمعالجة المشكلة.

ومن المتوقع أن تقدم آبل توضيحًا رسميًا حول سبب هذا الخلل، خاصةً مع تزايد التقارير عن انتشاره بين المستخدمين.