تيك توك تعلن إيقاف تطبيق Notes المنافس لإنستاجرام

أعلنت تيك توك قرارها إيقاف تطبيق مشاركة الصور “TikTok Notes” في 8 مايو المقبل، وذلك بعد اختباره في بعض الدول، مثل كندا وأستراليا وفيتنام خلال العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها بدأت بإبلاغ مستخدمي التطبيق بهذا القرار، كما دعتهم إلى استخدام تطبيق Lemon8 المملوك لشركة باين دانس، وهو ما يُعد خطوة غير مفاجئة نظرًا إلى التشابه الكبير بين التطبيقين من ناحية الوظائف والمزايا.

وقال متحدث باسم المنصة: “إننا متحمسون لجلب الملاحظات والتعليقات التي حصلنا عليها من TikTok Notes إلى Lemon8، إذ نواصل العمل على تطوير منصة مخصصة لمشاركة محتوى الصور، وتعزيز تجربة مستخدمي تيك توك”.

ولم توضح تيك توك السبب المباشر وراء إيقاف التطبيق، لكن من المرجح أن القرار جاء نتيجة ضعف الإقبال عليه، مما دفع الشركة إلى التركيز على تعزيز Lemon8، الذي سجل نحو 12.5 مليون مستخدم نشط شهريًا على مستوى العالم حتى ديسمبر 2024.

وأشارت تيك توك في إشعارها للمستخدمين إلى أن قرار الإغلاق “لم يكن سهلًا”، داعيةً إياهم إلى تنزيل بياناتهم والاحتفاظ بها، ومواصلة نشر إبداعاتهم عبر تطبيق Lemon8، الذي وصفته بأنه “تطبيق يوفر تجربة مماثلة لـ TikTok Notes ولكن مع مزايا إضافية”.

يُذكر أن تطبيق Lemon8 انطلق في اليابان عام 2020 قبل أن يتوسع إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا.

ويقدم التطبيق تجربة مشابهة لمنصتي إنستاجرام وبنترست، إذ يتيح للمستخدمين نشر الصور وعرضها في مجموعات عبر تبويبي “المتابعة” و “من أجلك”، إلى جانب أدوات تحرير إبداعية مثل الفلاتر والتأثيرات والملصقات والقوالب النصية.

وتواصل تيك توك الترويج لـ Lemon8 كبديل محتمل لـ TikTok Notes، وفي الوقت ذاته تحاول بايت دانس وضعه كخيار بديل لمنصة تيك توك نفسها، خاصةً في ظل التهديدات بحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد أضافت في نوفمبر الماضي إمكانية تسجيل الدخول إلى Lemon8 عبر حسابات تيك توك، بالإضافة إلى ميزة مشاركة المحتوى بين التطبيقين، وهي خطوة تهدف إلى نقل المستخدمين إلى المنصة الجديدة بسلاسة في حال حظر المنصة مستقبلًا في الولايات المتحدة.