أنثروبيك تطلق إصدارًا تعليميًا من روبوت Claude للمدارس والجامعات

أعلنت شركة أنثروبيك إطلاق روبوت Claude for Education، وهو إصدار جديد من روبوت الذكاء الاصطناعي Claude مصمم بنحو خاص للاستخدام في البيئات التعليمية.

ويأتي هذا الإطلاق استجابة للتحديات التي تواجهها المدارس والجامعات في التوفيق بين استخدام الطلاب للذكاء الاصطناعي، وضرورة اكتسابهم مهارات التعلم الفعلي.

ويتميز Claude for Education بوضع التعلم التفاعلي الذي يشجع الطلاب على التفكير المنطقي بدلًا من تلقي الإجابات المباشرة، كما يعمل وفق نظام المشاريع، حيث يمكن للطلاب تنظيم أبحاثهم السابقة وتصنيفها وفقًا للمهام الدراسية المختلفة.

وعلى عكس الطريقة التقليدية التي تعتمد عليها معظم أدوات الذكاء الاصطناعي، لا يكتفي الوضع التفاعلي الجديد في Claude بتقديم إجابات جاهزة، بل يطرح أسئلة مثل: “كيف يمكنك التعامل مع هذه المسألة؟” أو “ما الأدلة التي تدعم استنتاجك؟”، بهدف محاكاة أسلوب المعلمين في توجيه الطلاب، وتعزيز مهارات التفكير النقدي لديهم بدلًا من الاكتفاء باسترجاع المعلومات.

وإلى جانب دعم الطلاب، يتيح Claude for Education مزايا تساعد المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على تقديم تقييمات للطلاب، كما يوفر أدوات للإداريين لتحليل اتجاهات التسجيل، والرد تلقائيًا على الاستفسارات الشائعة عبر البريد الإلكتروني.

وأكدت أنثروبيك أنها أبرمت شراكات مع مؤسسات أكاديمية بارزة، ومنها جامعة نورث إيسترن وكلية شامبلين وكلية لندن للاقتصاد (LSE) لتوفير Claude for Education للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي سياقٍ متصل، تسعى أنثروبيك و OpenAI إلى جذب طلاب الجامعات عبر توفير اشتراكات مأجورة لهم بنحو مجاني.