أمازون تكشف عن “Nova Act”.. وكيل ذكاء اصطناعي لتصفح الإنترنت

بدأت أمازون اختبار نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد “Nova Act”، المصمم لأداء مهام داخل المتصفح، مثل التسوق عبر الإنترنت.

وتتيح الشركة نموذجها الجديد حاليًا للمطورين فقط في إطار “معاينة بحثية”، وتعمل الشركة على توسيع نطاق الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى من سلسلة “Nova” عبر بوابة إلكترونية جديدة، مما يسهل العثور عليها واستخدامها.

ويتيح نموذج “Nova Act” إمكانيات مشابهة لوكيل “Operator” من OpenAI، إذ يمكنه تنفيذ عمليات البحث في الويب، وإتمام عمليات الشراء، والإجابة عن استفسارات تتعلق بالمحتوى الظاهر في الشاشة، مع إمكانية تنفيذ المهام وفقًا لجدول زمني محدد. كما يتمتع بقدرة على فهم تعليمات تفصيلية، مثل تجنّب عروض التأمين الإضافية أثناء الشراء.

ومع أن “Nova Act” متاح حاليًا للمطورين فقط، فإن أمازون أكدت أنه بدأ بالفعل في تنفيذ بعض المهام ضمن النسخة المطورة من المساعد الذكي المتطور “أليكسا بلس Alexa Plus”.

ويُعد “Nova Act” أول منتج يطرحه مختبر الذكاء الاصطناعي العام (AGI) التابع لأمازون، الذي يطمح إلى تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ مهام متعددة الخطوات، مثل تنظيم حفلات الزفاف أو التعامل مع العمليات التقنية المعقدة لتعزيز الإنتاجية.

وتسعى أمازون إلى تقديم وكلاء ذكاء اصطناعي يتجاوزون مجرد الإجابة عن الأسئلة أو إنشاء المحتوى البصري، في ظل المنافسة المتزايدة مع شركات مثل OpenAI وميتا وأنثروبيك وجوجل التي تراهن على تقديم مساعدين قادرين على أداء المهام تلقائيًا.

وينضم “Nova Act” إلى خمسة نماذج أخرى أعلنتها أمازون في ديسمبر الماضي، وهي تشمل ثلاثة نماذج متخصصة في الفهم اللغوي، إلى جانب نماذج لإنشاء الصور والفيديو.

وعلى عكس بعض المنافسين الذين يركزون على تقديم نماذج فائقة القوة، تروّج أمازون لسلسلة “Nova” من خلال إبراز سرعتها وتكلفتها المنخفضة، إذ تؤكد أن استخدامها يقلل التكاليف بنسبة قدرها 75% على الأقل مقارنة بالبدائل الأخرى.

ولتوسيع نطاق الوصول، أطلقت أمازون موقعًا إلكترونيًا جديدًا يتيح للمطورين والمستخدمين استكشاف إمكانيات هذه النماذج والإجابة عن استفساراتهم أو توليد المحتوى مباشرة.

وكان الوصول إلى هذه النماذج متاحًا في السابق فقط عبر “Amazon Bedrock”، منصة الذكاء الاصطناعي السحابية من أمازون، التي توفر أيضًا إمكانية استخدام نماذج أخرى من DeepSeek وأنثروبيك وميتا.

وقال روهيت براساد، النائب الأول لرئيس الذكاء الاصطناعي العام في أمازون: “لقد أنشأنا هذا الموقع لتمكين المطورين من اختبار أفكارهم بسرعة باستخدام نماذج Nova، ثم تطبيقها على نطاق واسع من خلال منصة Amazon Bedrock.”

ويتيح الموقع الجديد للمطورين تجربة Nova Act، في حين يمكن للراغبين في الاستفادة من إمكانياته التسجيل لتنزيل حزمة تطوير البرمجيات (SDK) وبدء اختبار النموذج عمليًا.