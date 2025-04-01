أمازون تبدأ إطلاق خدمة “أليكسا بلس” بمزايا محدودة

أعلنت أمازون رسميًا بدء إطلاق خدمة “أليكسا بلس Alexa Plus”، وهي مساعد صوتي متقدم معزز بالذكاء الاصطناعي بنحو محدود، إذ تتوفر حاليًا لعدد قليل من المستخدمين فقط.

ولا تتضمن النسخة الحالية كافة المزايا التي استعرضتها أمازون خلال حدثها الأخير للأجهزة، مثل اقتراح أفكار للهدايا، وطلب البقالة عبر الأوامر الصوتية، والوصول إلى “أليكسا بلس” عبر المتصفح.

وأشارت تقارير إلى أن بعض المزايا الأخرى لم تستوفِ بعدُ معايير أمازون للإطلاق العام، ومنها القدرة على طلب الطعام باستخدام سياق المحادثة، وتعرّف أفراد العائلة لتقديم تذكيرات بالمهام المنزلية.

وفي الوقت الحالي، تتوفر خدمة أليكسا بلس في أجهزة Echo Show 8 و10 و15 و21، إذ يمكنها تنفيذ مهام مثل طلب سيارات الأجرة، وتحديد الأشياء، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن المنتجات، كما تدعم ميزة تلخيص المستندات المرفوعة، لكن أمازون لم تطرح بعدُ خيار حذف هذه الملفات مباشرة، مشيرةً إلى إمكانية طلب ذلك عبر خدمة العملاء.

يُذكر أن أمازون أعلنت تلك الخدمة في فبراير الماضي، إذ ستتوفر مقابل 20 دولارًا شهريًا في معظم أجهزة Echo، أو مجانًا لمشتركي Amazon Prime.

وأكدت أمازون أن إصدار Alexa Plus يعتمد على نظام مرن لاستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، مع إمكانية الاختيار بين نموذج “Amazon Nova” أو نماذج أخرى من شركات مثل أنثروبيك، بناءً على طبيعة المهمة.

وأكدت الشركة أنها ستطلق المزايا الجديدة تدريجيًا خلال الآونة المقبلة. ويمكن للمستخدمين التسجيل على موقع أمازون لتلقي إشعارات بشأن إتاحة الخدمة لهم.