آبل تطرح تحديث iOS 18.4 بمزايا جديدة

أعلنت شركة آبل إطلاق تحديث iOS 18.4 لأجهزة آيفون، إلى جانب تحديثات iPadOS 18.4 لأجهزة آيباد، و macOS 15.4 لأجهزة ماك، و visionOS 2.4 لنظارة Vision Pro، مقدمةً مجموعة متنوعة من المزايا الجديدة وموسّعة نطاق Apple Intelligence ليشمل دولًا ولغاتٍ إضافية.

ويضيف التحديث الجديد قسم “الطعام” (Apple News+ Food) إلى تطبيق الأخبار، إذ يتيح لمشتركي خدمة +Apple News الوصول إلى وصفات حصرية ومقالات متخصصة في مجال الطهي.

ويقدّم تحديث iOS 18.4 ميزة إشعارات الأولوية للأجهزة التي تدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، إذ تظهر هذه الإشعارات في أعلى مركز الإشعارات، مما يسهل الوصول إلى التنبيهات المهمة التي قد تتطلب استجابة فورية، كما باتت مزايا Alligence تدعم الآن 8 لغات إضافية، ومنها الفرنسية والألمانية والبرتغالية واليابانية والكورية والإسبانية والصينية.

وأعلنت الشركة توفر مزايا Apple Intelligence في الاتحاد الأوروبي لأول مرة في أجهزة آيفون وآيباد المؤهلة.

ويتضمن التحديث تحسينات في تطبيق الصور، ودعم تقنية الصوت غير المضغوط (Lossless Audio) في سماعات AirPods Max، إلى جانب مجموعة من التحسينات الأخرى مثل:

ملخصات بتقنية الذكاء الاصطناعي لتقييمات التطبيقات في متجر آب ستور.

أداة “الموسيقى المحيطية” في مركز التحكم.

إمكانية التحكم في المكانس الروبوتية المتوافقة مع معيار Matter عبر تطبيق المنزل.

عناصر واجهة (Widgets) جديدة لتطبيق البودكاست.

دعم نمط “Sketch” الجديد في ميزة توليد الصور Image Playground، لإنشاء رسوم تخطيطية جذابة.

وأما تحديث visionOS 2.4، فهو يضيف مزايا Apple Intelligence إلى نظارة Vision Pro لأول مرة، ومنها أدوات الكتابة وميزة توليد الصور Image Playground، بالإضافة إلى تحسين تجربة مشاركة النظارة، وإطلاق تطبيق Apple Vision Pro لهواتف آيفون لإدارة التطبيقات من بُعد، إلى جانب تطبيق “معرض الصور الثلاثي الأبعاد” الذي يعرض مجموعة مختارة من مقاطع الفيديو والصور المكانية التي تقدمها آبل.