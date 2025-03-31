جوجل تتيح نموذج Gemini 2.5 Pro مجانًا لكافة المستخدمين

أعلنت جوجل رسميًا إتاحة نموذج الذكاء الاصطناعي الأحدث والأكثر تطورًا، Gemini 2.5 Pro، لكافة مستخدمي تطبيق Gemini مجانًا.

وكان هذا النموذج التجريبي متاحًا سابقًا فقط لمشتركي خدمة Gemini Advanced، لكن الشركة بدأت طرحه لعامة المستخدمين.

وكانت جوجل قد أطلقت نموذج Gemini 2.5 Pro في وقت سابق واصفةً إياه بأنه “أذكى نموذج ذكاء اصطناعي” لديها حتى الآن، إذ يتميز بقدرات تحليلية أكثر تقدمًا مقارنةً بالإصدارات السابقة.

ويدعم النموذج المُحدَّث مجموعة من المزايا، منها التكامل مع التطبيقات والإضافات في المتصفح ورفع الملفات والتكامل مع أداة Google Canvas التعاونية.

وفي البداية، كان الوصول إلى Gemini 2.5 Pro مقتصرًا على مشتركي خدمة Gemini Advanced، التي تتطلب اشتراكًا شهريًا قدره 20 دولارًا أمريكيًا، لكن جوجل قررت توسيع نطاق الاستخدام ليشمل كافة مستخدمي Gemini، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى “وضع نموذجها الأكثر ذكاءً بين أيدي المزيد من الأشخاص بأسرع وقت ممكن” على حد تعبيرها.

ويتوفر النموذج الجديد بالفعل عبر موقع Gemini، ومن المقرر أن يصل إلى تطبيقات الهواتف الذكية بنظامي أندرويد و iOS خلال الأيام المقبلة، كما تضمنت التحديثات الأخيرة تحسينات في تجربة المستخدم، مما يسهل عملية اختيار النموذج المستخدم.

وأكّدت جوجل أنها تعمل أيضًا على تحسين قدرات نموذجها في البرمجة، كما يتميز النموذج بقدرة معالجة تصل إلى مليون رمز سياقي، مما يمكنه من تحليل مجموعات بيانات كبيرة، والحفاظ على السياق خلال التفاعلات المطولة، مع خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرة.