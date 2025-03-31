آبل تعتزم إطلاق أجهزة آيباد برو وماك بوك برو بمعالج M5

تستعد شركة آبل لإطلاق الجيل الجديد من أجهزة آيباد برو وماك بوك برو المزوّدة بمعالج M5 في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.

وأوضحت بلومبرغ أن أجهزة آيباد برو الجديدة وصلت إلى مرحلة “الاختبار المتقدم”، ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنتاج الضخم في النصف الثاني من عام 2025.

وفي حال التزمت آبل بهذا الجدول الزمني، فمن المحتمل أن تكشف الشركة عن الأجهزة الجديدة خلال شهر أكتوبر، وهو التوقيت نفسه الذي شهد إطلاق إصدارات آيباد برو في عامي 2018 و2022.

وكانت آبل قد طرحت أحدث إصدارات آيباد برو في مايو 2024، إذ شهدت الأجهزة حينها تحديثات كبيرة، شملت شاشات أولد لأول مرة، وتصميمًا أنحف وأخف وزنًا، ومعالج M4، إلى جانب دعم قلم Pencil Pro.

وأما التحديث الجديد لهذا العام، فيُتوقع أن يكون محدودًا، مع التركيز بنحو أساسي على تقديم معالج M5 دون تغييرات كبيرة أخرى.

وفي سياقٍ متصل، سوف تكشف آبل عن إصدارات جديدة من ماك بوك برو بمعالجات M5 في وقت لاحق من 2025، دون أي تحديثات رئيسية أخرى.

وتشير التقارير السابقة إلى أن آبل تخطط لإعادة تصميم جهاز ماك بوك برو بالكامل في عام 2026، إذ من المتوقع أن يحصل على شاشة OLED وهيكل أكثر نحافة، مما قد يدفع بعض عملاء الشركة إلى الانتظار حتى ذلك الوقت.