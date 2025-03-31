آبل تطور وكيل ذكاء اصطناعي لتقديم الاستشارات الطبية

كشفت تقارير جديدة أن آبل تعمل على إعادة تصميم تطبيق الصحة الخاص بها، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم استشارات صحية متقدمة.

ووفقًا لما ذكرته بلومبرغ، فإن الشركة تطور نسخة أكثر شمولًا من التطبيق تحت الاسم الرمزي “Project Mulberry”، إذ تخطط لإضافة وكيل ذكاء اصطناعي يمكنه محاكاة دور الطبيب جزئيًا، والعمل كمدرب صحي شخصي.

وسيقدم التطبيق توصيات تتعلق بأسلوب الحياة بناءً على بيانات المستخدم الصحية، بالإضافة إلى توفير مقاطع فيديو تعليمية يقدمها أطباء حقيقيون حول مجموعة واسعة من الموضوعات الطبية.

وسيتضمن التطبيق الجديد تركيزًا أكبر على تتبع النظام الغذائي، وقد يقدم أيضًا نصائح لتصحيح وضعيات التمارين الرياضية من خلال استخدام كاميرا الجهاز.

وتشير التقارير إلى أن الخدمة الجديدة، التي يُشار إليها حاليًا باسم “+Health”، قد تُطلق مع نظام التشغيل iOS 19.4، المتوقع طرحه في الربيع أو الصيف المقبل.

وفي إطار تطوير هذه المبادرة، توظّف آبل أطباء لتدريب وكيل الذكاء الاصطناعي، كما تخطط لافتتاح استوديو بالقرب من أوكلاند، كاليفورنيا، لتصوير المحتوى التعليمي. ومن المحتمل أن تتعاون الشركة مع شخصية طبية بارزة لتكون الوجه الإعلامي للخدمة عند إطلاقها.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود آبل لتعزيز خدماتها الصحية الرقمية، وتعكس توجهها نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في تحسين تجربة المستخدم في مجال الرعاية الصحية بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها حديثًا بسبب تأخر إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التابعة لها، وخاصةً تلك المرتبطة بالمساعد الشخصي سيري.