يوتيوب تختبر ميزة كتم الإشعارات وتغير طريقة احتساب المشاهدات

أعلنت يوتيوب اختبار ميزة جديدة تهدف إلى تقليل عدد الإشعارات التي يتلقاها المستخدمون، من خلال إيقاف الإشعارات الفورية للقنوات التي لا يتفاعلون معها بانتظام.

وأوضحت المنصة أن هذا التغيير سيؤثر في المشتركين الذين فعلوا خيار تلقي “كافة” الإشعارات من قناة معينة، إذ ستظل الإشعارات متاحة في صندوق الإشعارات داخل التطبيق، لكن لن تُرسل كإشعارات فورية إذا لم يكن هناك تفاعل حديث مع القناة.

وتسعى يوتيوب من خلال هذه الخطوة إلى منع المستخدمين من تعطيل الإشعارات كاملةً بسبب كثرتها، وهو أمر يؤثر سلبًا في تفاعلهم مع المنصة.

ويعتمد العديد من منشئي المحتوى على الإشعارات لضمان وصول مقاطع الفيديو الجديدة إلى جمهورهم، لكن تلقي الإشعارات لكافة الأنشطة، وليس فقط المحتوى الجديد، قد يؤدي إلى إزعاج المستخدمين، ودفعهم إلى تعطيلها على مستوى التطبيق كاملًا.

وفي سياقٍ متصل، أعلنت يوتيوب تعديلًا جديدًا في طريقة احتساب مشاهدات مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، إذ ستُحتسب “المشاهدة” بمجرد تشغيل الفيديو أو إعادة تشغيله، دون الحاجة إلى مدة زمنية دنيا كما كان معمولًا به سابقًا.

واعتبارًا من 31 مارس، سيؤدي هذا التعديل إلى ارتفاع عدد المشاهدات المُسجلة لدى منشئي المحتوى، في حين ستواصل يوتيوب تتبع المشاهدات “التفاعلية” التي تقيس مدة المشاهدة الفعلية، مع تأكيد أن هذا التغيير لن يؤثر في أرباح منشئي المحتوى أو أهليتهم لبرنامج شركاء يوتيوب.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي يوتيوب إلى تحقيق تكافؤ مع منصات منافسة مثل تيك توك وإنستاجرام، التي تعتمد احتساب المشاهدات بناءً على عدد مرات بدء تشغيل الفيديو.

ومع تجاوز يوتيوب “Shorts” وإنستاجرام وتيك توك حاجز المليار مستخدم نشط شهريًا، فإن توحيد آلية حساب المشاهدات يسهم في تمكين منشئي المحتوى من تقييم مدى انتشار محتواهم عبر المنصات المختلفة.