واتساب تتيح إضافة المقاطع الصوتية إلى الحالات

أعلنت منصة واتساب إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة المقاطع الصوتية إلى تحديثات الحالة، على غرار ميزة القصص في إنستاجرام وفيسبوك.

وتأتي هذه الإضافة بعد 8 سنوات من إطلاق ميزة الحالات Status، التي تتيح مشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو لمدة مؤقتة.

وأوضحت ميتا، الشركة المالكة لواتساب، أن المستخدمين سيلاحظون عند إنشاء تحديث جديد للحالة ظهور أيقونة “نوتة موسيقية” في أعلى الشاشة. ومن خلال النقر عليها، سيتمكنون من استعراض مكتبة ضخمة تضم ملايين المقاطع الصوتية.

وتتيح واتساب للمستخدمين اختيار المقطع المناسب عبر تحريك شريط التمرير لتحديد الجزء المطلوب. ويمكن إرفاق مقاطع صوتية تصل مدتها إلى 15 ثانية عند مشاركة الصور، في حين يمكن أن تصل إلى 60 ثانية عند مشاركة مقاطع الفيديو.

وأكدت الشركة أن كافة تحديثات الحالة ستظل محمية بتقنية التشفير التام من طرف إلى طرف، مما يعني أن واتساب لا يمكنه الاطلاع على المحتوى الذي يضيفه المستخدمون.

وقد بدأت المنصة طرح الميزة عالميًا على مراحل، ومن المتوقع أن تصل إلى كافة المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، لذا يُنصح بتحديث التطبيق للاستفادة منها.

يُذكر أن واتساب شهدت في الآونة الأخيرة سلسلة من التحديثات، منها اختبار ميزة جديدة تتيح تعيين التطبيق كتطبيق افتراضي للمراسلات والمكالمات في هواتف آيفون، إلى جانب إضافة تأثيرات جديدة إلى الكاميرا، وملصقات السيلفي، وخيارات أسرع للتفاعل مع الرسائل.