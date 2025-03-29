إيلون ماسك يعلن استحواذ شركته xAI على منصته إكس في صفقة ضخمة

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك استحواذ شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي xAI على منصته الاجتماعية إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر، في صفقة تبادل أسهم، في خطوة تعزز التكامل بين قطاعي الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي.

وقال ماسك في منشور له عبر منصة إكس: “لقد استحوذت xAI على إكس في صفقة تبادل أسهم بالكامل. إن هذه الخطوة تقدر قيمة xAI بـ80 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة إكس نحو 33 مليار دولار بعد خصم ديون بقيمة قدرها 12 مليار دولار”.

وأضاف ماسك أن مستقبل الشركتين أصبح “مترابطًا بنحو وثيق”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعزز تكامل البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والموارد البشرية بينهما.

ويشير هذا الاستحواذ إلى إدماج كامل لمنصة إكس في مظلة شركة xAI، التي أسسها ماسك عام 2023 لمنافسة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل OpenAI وأنثروبيك وجوجل.

ومع أن منتجات xAI، مثل روبوت الدردشة Grok، كانت بالفعل جزءًا من منصة إكس قبل الصفقة، فإن هذا الاستحواذ يعمّق التكامل بينهما بنخو غير مسبوق.

وشهدت منصة إكس تذبذبًا كبيرًا في قيمتها منذ أن استحوذ عليها ماسك في أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، في حين بلغت قيمتها حديثًا 33 مليار دولار، بعدما انخفضت إلى أقل من 10 مليارات دولار.

وعلى الجانب الآخر، قفزت قيمة xAI بنحو ملحوظ، إذ كانت الشركة تبحث عن تمويل جديد بقيمة قدرها 10 مليارات دولار خلال فبراير الماضي، مما رفع تقييمها إلى 75 مليار دولار، ليؤكد ماسك اليوم وصولها إلى 80 مليار دولار.

ويمنح هذا الاستحواذ xAI ميزة إستراتيجية مهمة، وهي الوصول إلى بيانات إكس الضخمة، التي تُعد عاملًا أساسيًا في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكان ماسك قد سمح سابقًا لروبوت Grok بالوصول إلى تحديثات الأخبار الفورية من منشورات إكس، وهو ما يتوقع أن يتعزز أكثر بعد هذا الاندماج.

ووفقًا لماسك، فإن إكس لديها حاليًا أكثر من 600 مليون مستخدم نشط شهريًا، وهو ما عزز قيمتها السوقية في الأشهر الأخيرة، خاصةً بعد دعم ماسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية، إذ يرى المستثمرون أن المنصة باتت أكثر تأثيرًا من الناحية السياسية من أي وقت مضى.

ومع هذا الاندماج، يبدو أن ماسك يسعى إلى إعادة تشكيل معالم وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي معًا، مستغلًا قوة البيانات والتكنولوجيا الحديثة لخلق تجربة أكثر تكاملًا بين إكس ومنتجات xAI، وستكشف الأيام القادمة مدى تأثير هذه الخطوة في مستقبل المنافسة في عالم الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الرقمية.