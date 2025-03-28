وداعًا للخوارزميات المزعجة.. فيسبوك تتيح تصفح منشورات الأصدقاء فقط

أعلنت شركة ميتا إعادة تبويب “الأصدقاء Friends” إلى تطبيق فيسبوك، مما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة تصفح تركز فقط على منشورات أصدقائهم بعيدًا عن التوصيات التي تفرضها خوارزميات المنصة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المزايا الكلاسيكية التي تخطط الشركة لإعادتها هذا العام، في محاولة لاسترجاع تجربة فيسبوك في بداياته خلال العقد الأول من الألفية.

ويظهر التبويب الجديد في شريط التنقل أسفل الصفحة الرئيسية، إذ يتيح للمستخدمين رؤية منشورات أصدقائهم، والقصص (Stories)، ومقاطع الفيديو القصيرة (Reels)، كما يعرض قائمة بأعياد الميلاد الأخيرة، وطلبات الصداقة الجديدة، بالإضافة إلى اقتراحات لأشخاص قد يعرفهم المستخدمون.

وفي حال عدم ظهور تبويب “الأصدقاء” في الشريط السفلي، يمكن للمستخدمين إظهاره يدويًا من خلال الإعدادات، وذلك من خلال النقر على صورة الملف الشخصي، ثم التوجه إلى الإعدادات والخصوصية، ثم الإعدادات، وبعدها شريط التبويب، حيث يمكن اختيار تثبيت تبويب “الأصدقاء”. كما يمكن الضغط مطولًا على شريط التبويب، وتحديد “تخصيص شريط التبويب” لإضافة تبويب “الأصدقاء”.

وتشبه هذه الخطوة ما فعلته ميتا سابقًا مع تطبيق ثردز، إذ أضافت تبويب “المتابَعون Following” بعد الإطلاق في عام 2023، مما سمح للمستخدمين بمشاهدة منشورات الحسابات التي يتابعونها فقط، كما أن منصة إكس (تويتر سابقًا) قدّمت ميزة مشابهة لتنظيم المحتوى الذي يظهر للمستخدمين.

وعلى عكس هذه المنصات، فإن إضافة تبويب “الأصدقاء” في فيسبوك تهدف إلى إعادة المنصة إلى مفهومها الأساسي الذي أراده مارك زوكربيرج منذ البداية، ليكون مكانًا للتواصل مع الأصدقاء والعائلة بعيدًا عن تشويش المحتوى الإعلاني والمُقترح.