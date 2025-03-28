نهاية عصر الأطباء والمعلمين.. بيل غيتس يتنبأ بمستقبل مثير للذكاء الاصطناعي

توقع بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، أن يشهد العالم خلال السنوات العشرة المقبلة ما أسماه بعصر “الذكاء الحر”، إذ سيصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على أداء معظم المهام التي يقوم بها البشر، مما قد يجعل الأطباء والمعلمين غير ضروريين، على حد تعبيره.

وخلال مقابلة أجراها في برنامج The Tonight Show في قناة NBC، صرّح غيتس بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل الأطباء والمعلمين خلال العقد القادم، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا ستوفر استشارات طبية عالية الجودة ودروسًا تعليمية بنحو مجاني وعلى نطاق واسع، مما سيؤدي إلى تراجع الحاجة إلى تلك الوظائف، على حد قوله.

ومع تأكيده أن الذكاء الاصطناعي لم يصل بعدُ إلى مستوى يمكّنه من أن يحل محل بعض الوظائف كاملةً، فقد أشار إلى أن الخبرة ما زالت نادرة، خاصةً في مجالات مثل الطب والتعليم، إذ يظل دور البشر أساسيًا.

وأضاف غيتس: “مع الذكاء الاصطناعي، وخلال العقد القادم، ستصبح الاستشارات الطبية والتعليم العالية الجودة متاحة مجانًا وعلى نطاق واسع”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، أدلى غيتس بعدد من التصريحات حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، وتأثيره المحتمل في سوق العمل.

وفي حديث سابق، أكد أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر في معظم المجالات، لكنه أشار إلى أن القرار بشأن ما يجب الحفاظ عليه من وظائف بشرية سيظل بيد الناس، موضحًا أنه “لا أحد يريد مشاهدة أجهزة الحاسوب تلعب البيسبول”.

ووفقًا لما ذكره غيتس، فإن هناك ثلاث مجالات للعمل فقط ستكون “مقاومة للذكاء الاصطناعي” في المستقبل، وهي:

الطاقة، نظرًا إلى تعقيد هذا المجال، وصعوبة أتمتته بالكامل.

الأحياء، إذ يتطلب فهمًا عميقًا للتفاعلات البيولوجية.

البرمجة؛ لأن البشر يظلون ضروريين في عملية البرمجة لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها.

ومع وجود تقارير عديدة تشير إلى أن البرمجة نفسها قد تكون من أكثر المجالات عرضةً للأتمتة، يرى غيتس أن البشر سيظلون جزءًا أساسيًا في العملية، إذ سيكونون مسؤولين عن تصحيح الأخطاء ومراجعة الأكواد لضمان عمل الأنظمة بكفاءة.

وفي مقابلة أخرى مع البروفيسور آرثر بروكس من جامعة هارفارد، تحدث غيتس عن عصر “الذكاء الحر”، إذ ستصبح أدوات الذكاء الاصطناعي متاحة على نطاق واسع، مما يعزز انتشارها واعتمادها عالميًا.

وأوضح أن هذا التطور سيؤدي إلى تحسين الرعاية الصحية، وتسريع عمليات التشخيص، وانتشار المدرسين الافتراضيين والمساعدين الرقميين، مما قد يقلل الحاجة إلى الأطباء والمعلمين التقليديين.

وفي تعليق على هذا التحول، قال غيتس: “إنه أمر عميق للغاية، بل ومخيف بعض الشيء؛ لأنه يحدث بسرعة كبيرة، وليس هناك حدٌّ أقصى له”.

وأثارت تصريحات غيتس جدلًا واسعًا، خاصةً فيما يتعلق بمخاوف فقدان الوظائف بسبب الأتمتة المتزايدة.

وتفتح تصريحات غيتس الباب أمام تساؤلات كبيرة حول مستقبل الوظائف البشرية، ومدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل سوق العمل خلال السنوات المقبلة.