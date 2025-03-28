جوجل تحسّن التخطيط للسفر عبر خدمات الخرائط والبحث والفنادق

أعلنت جوجل تحديثات جديدة لخدمات الخرائط والبحث والفنادق تهدف إلى تسهيل تخطيط الرحلات والعطلات للمستخدمين.

وتشمل هذه المزايا ميزة مبتكرة في تطبيق الخرائط تتيح تعرف المواقع من لقطات الشاشة وحفظها ضمن قائمة، مما يساعد المستخدمين في تنظيم خططهم قبل أن تضيع تلك اللقطات وسط الصور المخزنة في هواتفهم.

وعند تفعيل هذه الميزة الجديدة في “الخرائط”، ستتعرف التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأماكن المذكورة في لقطات الشاشة المخزنة في الجهاز، وعرضها في الخريطة، مع إمكانية مراجعتها وحفظها ضمن قائمة يمكن مشاركتها مع الآخرين.

ومن المقرر أن يبدأ طرح هذه الميزة لمستخدمي iOS هذا الأسبوع، على أن تصل لاحقًا إلى أجهزة أندرويد.

وتعمل جوجل على تعزيز ميزة الملخصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البحث، إذ ستتوفر أدوات تخطيط الرحلات قريبًا في الهواتف وأجهزة الحاسوب، مما يتيح للمستخدمين إنشاء خطط سفر مفصلة لمناطق أو دول بأكملها.

وعلى سبيل المثال: يمكن البحث باستخدام عبارات مثل “أنشئ خطة سفر إلى اليونان تركز على التاريخ” للحصول على توصيات تتضمن تقييمات وصورًا من المستخدمين، مع إمكانية حفظ تلك المواقع في “خرائط جوجل” أو تصديرها إلى “مستندات جوجل” أو البريد الإلكتروني.

وإضافةً إلى ذلك، ستتوسع أداة Google Lens، التي توفر معلومات حول العناصر التي تشير إليها كاميرا المستخدم، لتدعم قريبًا لغات جديدة، مثل الهندية والإندونيسية واليابانية والكورية والبرتغالية والإسبانية.

وأما ميزة تنبيهات انخفاض الأسعار، المتاحة حاليًا في “رحلات جوجل”، فسوف ستصبح متاحة عالميًا في أداة البحث عن الفنادق هذا الأسبوع في الهواتف والمتصفحات.

وستتيح هذه الميزة للمستخدمين تتبع أسعار الفنادق لوجهات وتواريخ محددة عبر إشعارات البريد الإلكتروني، مع مراعاة عوامل مثل الموقع، والتصنيف، ومدى القرب من الشواطئ.