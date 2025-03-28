ترامب يغري الصين بخفض الرسوم مقابل بيع تيك توك

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تخفيض الرسوم الجمركية على الصين في إطار صفقة قد تؤدي إلى بيع شركة بايت دانس أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين “ستضطر إلى تأدية دور” في الموافقة على عملية بيع تيك توك، مضيفًا: “ربما سأمنحهم تخفيضًا بسيطًا في الرسوم الجمركية أو شيئًا من هذا القبيل لإنجاز الصفقة. تيك توك منصة كبيرة، لكن كل نقطة في الرسوم الجمركية تساوي أكثر من تيك توك”.

يُذكر أن قانونًا أقره الرئيس السابق جو بايدن يلزم شركة بايت دانس بالتخلي عن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة أو مواجهة حظر فعلي في البلاد.

ومع ذلك، فقد وقّع ترامب في يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا مدد المهلة النهائية لإتمام صفقة البيع حتى 5 أبريل. وكان الرئيس قد أشار سابقًا إلى أنه يريد أن تحتفظ الولايات المتحدة بحصة قدرها 50% من ملكية تيك توك من خلال مشروع مشترك.

وفي المؤتمر الصحفي ذاته، لم يستبعد ترامب احتمال تمديد المهلة مجددًا، إذ قال: “سنتوصل إلى شكل من أشكال الصفقة، لكن إذا لم تنتهِ بعد، فليس الأمر مشكلة كبيرة. سنمدد ببساطة المهلة”.

ومن جهته، أعرب نائب الرئيس جي دي فانس، في مقابلة مع شبكة NBC News هذا الشهر، عن ثقته بالتوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك بحلول الموعد المحدد في أبريل.

وقال فانس: “من شبه المؤكد أنه سيكون هناك اتفاق على مستوى عالٍ يلبّي متطلبات الأمن القومي الأمريكي، ويسمح بوجود كيان أمريكي مستقل لمنصة تيك توك”.