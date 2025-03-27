أمازون تكشف عن أداة تسوّق جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت أمازون إطلاق أداة تسوّق جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي باسم “الاهتمامات Interests“، وهي تهدف إلى توفير تجربة بحث مخصصة وتفاعلية للعملاء.

وتتيح هذه الأداة للمستخدمين إدخال أوامر نصية في شريط البحث تعكس اهتماماتهم وتفضيلاتهم وميزانياتهم، مما يساعدهم في العثور على المنتجات المناسبة بسهولة أكبر.

ووفقًا لما نشرته أمازون عبر مدونتها الرسمية، فإن أداة “الاهتمامات Interests” تتيح للمستخدمين البحث عن المنتجات بطريقة أكثر طبيعية وتفاعلية. على سبيل المثال: يمكنهم إدخال أوامر مثل “أدوات تحضير القهوة لعشاق القهوة” أو “أحدث معدات كرة البادل”. وبعد إدخال الطلب، تفحص الأداة تلقائيًا متجر أمازون بانتظام، وتنبه المستخدمين عند توفر منتجات جديدة، إضافةً إلى تقديم إشعارات حول أفضل العروض والخصومات ذات الصلة باهتماماتهم.

وفي الوقت الحالي، تتوفر الأداة الجديدة لعدد محدود من المستخدمين في الولايات المتحدة عبر تطبيق أمازون في أجهزة iOS وأندرويد.

ويمكن للمستخدمين المؤهلين الوصول إلى الأداة من خلال الموقع الإلكتروني للهواتف المحمولة ضمن علامة التبويب “Me”. أما الذين لم يتمكنوا من العثور عليها بعدُ، فسيتعين عليهم الانتظار حتى توسيع نطاق إطلاقها.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الشركة تحديثات جديدة تتعلق بمساعدها الصوتي “أليكسا”.

يُذكر أن أمازون تواصل تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي في متجرها، إذ سبق أن أطلقت العام الماضي ميزة “أدلة التسوّق بالذكاء الاصطناعي” لمساعدة المستخدمين في البحث عن المنتجات. ومن المتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في تحسين تجربة التسوّق الإلكتروني بنحو كبير.