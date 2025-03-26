WWDC 2025.. آبل تُحدد موعد مؤتمر المطورين السنوي لعام 2025

أعلنت آبل رسميًا موعد مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2025، إذ ينطلق المؤتمر في 9 يونيو المقبل من مقر الشركة في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويستمر المؤتمر حتى 13 يونيو.

وستتضمن الفعاليات عرضًا مباشرًا للكلمة الرئيسية، إلى جانب التركيز على الإصدارات الجديدة من أنظمة iOS و iPadOS و macOS و watchOS و tvOS.

ووفقًا للتقارير، فإن آبل تخطط لإدخال تغييرات كبيرة في تصميم أنظمتها هذا العام، مما قد يشمل تحديثات في الأيقونات والقوائم والأزرار لتوفير تجربة أكثر اتساقًا عبر أجهزتها المختلفة.

ويُتوقع أن يشهد المؤتمر الكشف عن أجهزة جديدة، بالإضافة إلى تحديث المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في سيري، التي تأخرت عن موعد إطلاقها المحدد سابقًا.

وفي مؤتمر العام الماضي، كشفت آبل عن مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، التي تضمنت العديد من المزايا في مختلف جوانب النظام، وقد أطلقتها آبل لاحقًا تدريجيًا، وقررت تأجيل بعضها، مثل مزايا سيري الجديدة.

وتشير تقارير حديثة إلى أن المزايا المتقدمة في سيري قد لا تصل قبل إصدار iOS 20 “على أقرب تقدير”، خاصةً بعد أن أجرت آبل إعادة هيكلة للفريق المسؤول عن المشروع، إذ تولّى مايك روكويل، قائد مشروع نظارة Vision Pro، الإشراف على تطوير المساعد الصوتي بدلًا من جون جياناندريا.

وعادةً تستغل آبل مؤتمر WWDC لإعلان أجهزة جديدة، ومن المحتمل أن يشهد المؤتمر الكشف عن جهاز Mac Pro الجديد والجيل الثاني من جهاز التتبع AirTags.

وتبقى تفاصيل الإعلانات المنتظرة مجهولة حتى الآن، لكن من المؤكد أن مؤتمر WWDC 2025 سيكون حدثًا محوريًا في خطة آبل لهذا العام.