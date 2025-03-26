جوجل تكشف عن Gemini 2.5.. نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للاستدلال

أعلنت جوجل إطلاق Gemini 2.5، وهو أحدث جيل من نماذج الذكاء الاصطناعي المُصممة للاستدلال والتفكير العميق قبل تقديم الإجابات.

ويأتي هذا الجيل الجديد مع نموذج Gemini 2.5 Pro Experimental، الذي تصفه الشركة بأنه أذكى نموذج حتى الآن.

وسيكون النموذج متاحًا للمطورين عبر منصة Google AI Studio، بالإضافة إلى تطبيق Gemini لمشتركي خطة Gemini Advanced، التي تبلغ تكلفتها 20 دولارًا شهريًا. وأكدت جوجل أن كافة نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية الخاصة بها ستعتمد على تقنيات الاستدلال.

ومنذ أن كشفت OpenAI عن نموذج ذكاء اصطناعي قائم على الاستدلال في سبتمبر الماضي، دخلت كبرى شركات التكنولوجيا في سباق لتطوير نماذج قادرة على تحقيق نتائج مماثلة أو أفضل.

وأصبحت شركات مثل أنثروبيك و DeepSeek و xAI – إلى جانب جوجل – تمتلك نماذج ذكاء اصطناعي قادرة على تحليل المعلومات بنحو أعمق قبل تقديم الإجابات، مما يحسن الأداء في مجالات مثل الرياضيات والبرمجة.

وتدّعي جوجل أن نموذج Gemini 2.5 Pro يتفوق على إصداراتها السابقة، وحتى على بعض النماذج المنافسة في العديد من معايير الأداء. ففي اختبار Aider Polyglot، الذي يقيس مهارات تعديل الأكواد، حصل النموذج على 68.6% متفوقًا على نماذج من OpenAI وAnthropic وDeepSeek.

وفي اختبار Humanity’s Last Exam، الذي يتكون من آلاف الأسئلة المتعلقة بالرياضيات والعلوم والعلوم الإنسانية، حصل Gemini 2.5 Pro على 18.8%، متفوقًا على معظم النماذج المنافسة.

ويتميز Gemini 2.5 Pro بدعمه نوافذ سياقية تصل إلى مليون رمز (Token)، مما يسمح له بمعالجة ما يقارب 750,000 كلمة دفعة واحدة، أي أكثر من سلسلة كتب “سيد الخواتم” بأكملها. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم قريبًا ليصل إلى مليوني رمز، مما يعزز قدراته في فهم السياقات الطويلة.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن تفاصيل تسعير واجهات برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنموذج Gemini 2.5 Pro، لكنها وعدت بنشر المزيد من المعلومات خلال الأسابيع المقبلة.