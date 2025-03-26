آبل تطلق مزايا صحة السمع لسماعات AirPods Pro 2 في السعودية

أعلنت آبل إطلاق مزايا صحة السمع في سماعات AirPods Pro 2 في المملكة العربية السعودية بعد توفيرها في وقتٍ سابق في الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى السعودية، قررت الشركة توفير تلك المزايا أيضًا في دولٍ أخرى مثل أستراليا والبرازيل وكولومبيا، في إطار سعيها إلى توفير تلك المزايا في كافة الدول تدريجيًا.

وتتيح مزايا صحة السمع الجديدة في سماعات AirPods Pro 2 للمستخدمين إمكانية إجراء اختبار منزلي للسمع في غضون خمس دقائق فقط من أجل تقييم الحالة السمعية، ويعتمد الاختبار على استجابة المستخدم لسلسلة من النغمات المختلفة في التردد ومستوى الصوت، من خلال التفاعل عبر شاشة هواتف آيفون.

وعند الانتهاء من الاختبار، تُقدّم النتائج في ملف سمع شخصي مع تصنيف مستوى فقدان السمع إن كان موجودًا، وتقديم توصيات للخطوات التالية، أو استخدام النتائج في تحسين تجربة الاستماع، ومنها تحسين وضوح الصوت في المكالمات الهاتفية وعند الاستماع إلى المحتوى عبر السماعات. وتُخزن النتائج تلقائيًا في أجهزة آبل في تطبيق الصحة الذي يتيح إمكانية مشاركة النتائج مع مقدمي الرعاية الصحية عند الحاجة إلى ذلك.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى اختبار السمع عبر تطبيق الإعدادات عند اتصال السماعات بهاتف آيفون.

ومن المزايا الأخرى أيضًا إمكانية استخدام سماعات AirPods Pro 2 “كوسيلة مساعدة للسمع بمستوى طبي”، وهي ميزة تعتمد على برمجيات خاصة مصممة لمساعدة المستخدمين الذين يعانون ضعف السمع بدرجة خفيفة إلى متوسطة.

وتعمل تلك الميزة على إجراء تعديلات مُخصصة للسمع وتعزيز الأصوات المحيطة في الوقت الفعلي لتحسين القدرة على السمع، وذلك بعد إجراء اختبار السمع المنزلي السريع.

وتدعم السماعات ميزة تقليل الضوضاء العالية، التي تعمل على خفض الأصوات المرتفعة لحماية الأذن. وتعتمد AirPods Pro 2 على شريحة H2 لتقليل الضوضاء بمعدل 48,000 مرة في الثانية، إذ تُفعّل الميزة تلقائيًا عند استخدام وضعي الشفافية والصوت التكيفي.

وأوضحت آبل أن هذه المزايا ستصل إلى الدول المذكورة آنفًا مع إطلاق تحديث iOS 18.4 وأحدث إصدار من برنامج تشغيل السماعات، وذلك بعد أن أصبحت متاحة في أكثر من 100 دولة ومنطقة منذ تقديمها أول مرة مع نظام iOS 18.1.