وفاة الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج إثر نوبة قلبية

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات وفاة رئيسها التنفيذي المشارك هان جونغ-هي عن عمر ناهز 63 عامًا، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وكان هان يشرف على قسم الأجهزة الرقمية في سامسونج، بالإضافة إلى وحدة “تجربة الأجهزة” التي تشمل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية.

والتحق هان بشركة سامسونج عام 1988، وترقّى في المناصب حتى تولى قيادة فريق البحث والتطوير في قسم الشاشات المرئية عام 2011، قبل تعيينه رئيسًا تنفيذيًا في عام 2022، وفقًا للموقع الرسمي للشركة.

وأشادت سامسونج في بيان رسمي بإسهامات هان في تعزيز مكانة الشركة كرائدة عالميًا في قطاع أجهزة التلفاز، فضلًا عن دوره في نموها خلال بيئة أعمال صعبة. وأضافت الشركة: “نتقدم بأحر التعازي لعائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب”.

وكان هان أحد أربعة مدراء تنفيذيين في مجلس إدارة سامسونج، وقد ترأس قبل أسبوع فقط الاجتماع السنوي العام للمساهمين في مدينة سوون بكوريا الجنوبية، حيث ناقش الأداء المتراجع لأسهم الشركة.

وأعلنت سامسونج أن جون يونغ-هيون، الذي عُيّن رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا في نوفمبر الماضي، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي الوحيد للشركة.

يُذكر أن الشركة أجرت تغييرات في قيادتها العام الماضي لمواجهة المنافسة الشديدة في قطاع أشباه الموصلات، إذ عُيّن جون يونغ-هيون رئيسًا تنفيذيًا مشاركًا ورئيسًا لقسم رقائق الذاكرة.