أعلنت شركتا جوجل وسامسونج آخرًا هواتفًا جديدة من الفئة المتوسطة ضمن سلسلتي Galaxy A و Pixel A تمتاز بالأداء القوي وتأتي مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة. فقد أعلنت سامسونج هاتف Galaxy A56، وأما جوجل فقد أعلنت هاتف Pixel 9a، وكلا الهاتفين سيصلان قريبًا إلى الأسواق العالمية.

يتنافس كلا الهاتفين في سوق هواتف أندرويد المتوسطة، وهُما من أفضل الهواتف التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف من الفئة المتوسطة يمتاز بالأداء القوي ويدعم مزايا الذكاء الاصطناعي ويتضمن كاميرا تتمتع بأداء جيد.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 9a و Galaxy A56:

التصميم

يأتي Galaxy A56 5G بتصميم مألوف وأنيق، ويحافظ على هوية التصميم المميزة لسلسلة Galaxy A التي اعتمدتها سامسونج في السنوات الأخيرة. ويتميز الهاتف بإطار مصنوع من الألمنيوم، وتأتي الجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع +Gorilla Glass Victus. ويمتاز هذا الهاتف بأنه أنحف من الإصدارات السابقة؛ إذ يبلغ سُمكه 7.4 ملم، كما أنه خفيف الوزن نسبيًا؛ إذ يزن 198 جرامًا.

التغيير الأبرز في التصميم هو أن عدسات الكاميرا الخلفية الثلاث أصبحت محاطة بإطار واحد، على عكس معظم هواتف Galaxy الأخرى التي تستخدم إطارات منفصلة لكل عدسة.

وأما هاتف Pixel 9a، فيأتي بتصميم أكثر أناقة من هواتف Pixel A الأخرى، ويأتي مع إطار مصنوع من الألمنيوم وحافات مسطحة، والتغيير البارز في التصميم هو تخلص جوجل من الشريط الذي يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية منذ إصدار Pixel 6.

المتانة والألوان

يدعم Galaxy A56 مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP67، وأما Pixel 9a فيتفوق عليه بهذا الجانب؛ إذ يدعم معيار IP68، مما يمنحه القدرة على مقاومة الغمر في الماء لمدة تصل إلى نصف ساعة.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر Galaxy A56 بأربعة ألوان، هي: الوردي، والأخضر، والأسود والرمادي الفاتح، ويتوفر Pixel 9a بأربعة ألوان أيضًا، وهي: الأسود، والأبيض، والأرجواني، والوردي.

الشاشة

يضم Galaxy A56 شاشة Super AMOLED بحجم يبلغ 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

وأما شاشة Pixel 9a فهي أصغر قليلًا لكنها أكثر سطوعًا من شاشة هاتف سامسونج؛ إذ تأتي من نوع P-OLED ويبلغ مقاسها 6.3 بوصات، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، لكنها تشترك مع شاشة Galaxy A56 في دعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

الأداء والمعالج

يعمل Galaxy A56 5G بمعالج Exynos 1580 المصنّع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وهو معالج متوسط الأداء يمكنه معالجة المهام اليومية بسلاسة. ويتوفر الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

وأما Pixel 9a فيعمل بمعالج Tensor G4 الأحدث من جوجل، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به هواتف Pixel الرائدة، مما يجعله متفوقًا فيما يتعلق بمعالجة مهام الذكاء الاصطناعي والأداء العام. ويأتي هذا الهاتف مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين بسعة تبلغ 128 أو 256 جيجابايت.

نظام التشغيل والتحديثات

كلا الهاتفين يعملان بنظام أندرويد 15، ولكن Galaxy A56 يعتمد على واجهة المستخدم One UI 7 من سامسونج، وكلا الهاتفين سيحصلان على دعم لتحديثات النظام لمدة 7 سنوات.

مزايا الذكاء الاصطناعي

كلا الهاتفين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، ومزية البحث Circle to Search، لكن هاتف Galaxy A56 يدعم نظام Awesome Intelligence الذي يوفر مجموعة محدودة من مزايا الذكاء الاصطناعي مقارنة بنظام Galaxy AI الذي تدعمه هواتف سامسونج الرائدة.

الكاميرا

يضم Galaxy A56 كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، والثانية هي عدسة فائقة الاتساع وتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وأما الثالثة فهي عدسة مقرّبة وتبلغ دقتها 5 ميجابكسل.

وأما Pixel 9a فيضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، والثانية هي عدسة فائقة الاتساع وتبلغ دقتها 13 ميجابكسل.

ومع أن Galaxy A56 يحتوي على عدسة مقربة غير متوفرة في هاتف جوجل، فإن Pixel 9a يعتمد على المعالجة المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصور؛ مما يجعله متفوقًا في مجال التصوير الفوتوغرافي.​

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، يدعم Galaxy A56 تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وأما Pixel 9a فيمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي كلا الهاتفين على بطاريات متقاربة في السعة، لكن هاتف Galaxy A56 يتفوق بسرعة الشحن السلكي، وأما هاتف جوجل فيتميز بدعم الشحن اللاسلكي وهي مزية يفتقر إليها هاتف سامسونج.

يحتوي Galaxy A56 على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، ولا يدعم الشحن اللاسلكي.

وأما Pixel 9a فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

السعر

يُباع Pixel 9a بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وأما Galaxy A56 فيُباع بسعر يبدأ من 499 دولارًا.

أيهما تختار؟

يتفوق Pixel 9a في الأداء، وسطوع الشاشة، وجودة الكاميرا، بالإضافة إلى دعمه للشحن اللاسلكي. من ناحية أخرى، يوفر Galaxy A56 5G شاشة أكبر وشحن سلكي أسرع. وبناءً على هذه العوامل، قد يكون Pixel 9a الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة تصوير مميزة في هاتف متوسط السعر.​

المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy A56 و Pixel 9a:

المواصفات Galaxy A56 Pixel 9a المعالج معالج (Exynos 1580) من سامسونج. معالج (Tensor G4) من جوجل. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.3 بوصات من نوع (P-OLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والوردي، والأخضر، والرمادي. الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. الوزن 198 جرامًا. 186 جرامًا. السعر يبدأ من 499 دولارًا . يبدأ من 499 دولارًا.