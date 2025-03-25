يُعدّ هاتف Nothing Phone 3a من أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة نوثينج، وهو من الهواتف المتوسطة التي تجمع بين التصميم المبتكر والأداء القوي.

يقدم الهاتف الجديد تجربة متكاملة بفضل تصميمه الشفاف الفريد، وشاشته العالية الدقة، ومعالجه القوي، وكاميراته المتطورة. كما يحتوي على بطارية كبيرة السعة، ويدعم الشحن السلكي السريع، ويتضمن واجهة Glyph المبتكرة التي توفر تفاعلًا بصريًا مميزًا مع الإشعارات والمكالمات.

في هذا المقال، سنقدم مراجعة شاملة لهاتف Nothing Phone 3a الجديد، لتتعرف مواصفاته وأبرز مزاياه.

التصميم

يأتي هاتف Nothing Phone 3a بتصميم فريد يتميز بواجهة خلفية شفافة تكشف عن بعض الأجزاء الداخلية للهاتف، مما يمنحه طابعًا مميزًا في سوق الهواتف الذكية.

وتضم الجهة الخلفية واجهة Glyph التي تأتي مع إضاءة LED موزعة على أجزاء مختلفة، تُستخدم للتنبيهات الضوئية للمكالمات الواردة، والإشعارات؛ مما يوفر تجربة بصرية تفاعلية.

يدعم Nothing Phone 3a معيار IP64 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني أن الهاتف مقاوم للغبار ولكنه لا يتحمل سوى التعرض لرذاذ الماء وليس الغمر.

الشاشة

يضم Nothing Phone 3a شاشة يبلغ مقاسها 6.77 بوصات، من نوع AMOLED، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وعرض مليار لون، وتمتاز بدقة تبلغ 1080×2392 بكسلًا، مع كثافة تبلغ 387 بكسلًا لكل بوصة.

تدعم الشاشة تقنية +HDR10 ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وسطوعًا يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

المعالج والأداء

يعمل Nothing Phone 3a بمعالج Snapdragon 7s Gen 3 من كوالكوم المُصنّع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، مما يضمن أداءً قويًا وسلسًا في الاستخدام اليومي وتعدد المهام.

يقدم الهاتف أداءً محسنًا في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بنسبة قدرها 92% مقارنةً بهاتف Phone (2a)، بالإضافة إلى معالج أسرع بنسبة قدرها 33% وأداء مُحسّن بنسبة قدرها 11% لوحدة معالجة الرسومات، كما تساعد غرفة التبريد البخارية الكبيرة في تقليل درجة الحرارة بنسبة قدرها 23% مقارنةً بالإصدار السابق.

يعمل Nothing Phone 3a بنظام أندرويد 15 وواجهة Nothing OS 3.1، وسيحصل على ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وست سنوات من التحديثات الأمنية. ويتوفر بخيارين من سعة ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، وبخيارين من سعة ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت.

يدعم Nothing Phone 3a مزية Essential Key التي تعتمد على زر جديد موجود على الجانب الأيمن من الهاتف يتيح الوصول إلى مركز الذكاء الاصطناعي الذي يُسمى Essential Space. ويمكن الضغط مرة واحدة على الزر لالتقاط المحتوى وإرساله إلى Essential Space، أو الضغط مطولًا عليه لتسجيل ملاحظات صوتية، أو النقر المزدوج للوصول إلى المحتوى المحفوظ.

الكاميرا

يضم Nothing Phone 3a كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية: تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.9، وتدعم التركيز التلقائي والتثبيت البصري (OIS).

العدسة المقربة (Telephoto): تبلغ دقتها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.0، وتوفر تقريبًا بصريًا يصل إلى 2x دون فقدان الجودة.

العدسة الفائقة الاتساع (Ultra Wide): تبلغ دقتها 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الكاميرا الأمامية: تأتي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

توضح شركة نوثينج أن نظام التصوير في هاتفها الجديد مدعوم بمحرك TrueLens Engine 3 الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة الصور، وخوارزميات حسابية متقدمة، وتقنية التصوير المتعدد الإطارات لتقديم صور احترافية تتمتع بجودة عالية.

وفيما يتعلق بتصوير الفيديو، تدعم الكاميرا الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الأمامية، فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة تبلغ 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Nothing Phone 3a على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا.

يمكن لهاتف نوثينج أن يستمر بالعمل لمدة تصل إلى 13 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة تصل إلى 18 ساعة من بث المحتوى المرئي، ولمدة تصل إلى 8 ساعات من اللعب بألعاب الفيديو، ولمدة تصل إلى 10 ساعات من تصفح الويب.

السعر

يُباع هاتف Nothing Phone 3a بسعر يبدأ من 399 دولارًا، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود والأبيض والأزرق.

هل يستحق الشراء؟

يقدم هاتف Nothing Phone 3a تجربة مميزة في فئته السعرية، بفضل تصميمه الفريد، وشاشته العالية الدقة والسطوع، وأدائه القوي. مع ذلك، يجب مراعاة بعض العيوب مثل عدم دعم الشحن اللاسلكي، وعدم دعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

المواصفات الكاملة لهاتف Nothing Phone 3a الجديد:

Nothing Phone 3a المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 7s Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.77 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأبيض والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 201 جرام. السعر يبدأ من 399 دولارًا.