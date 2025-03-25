إنفيديا تطلق مساعد الذكاء الاصطناعي G-Assist لتحسين أداء أجهزة الألعاب

أعلنت شركة إنفيديا رسميًا إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي G-Assist، الذي يهدف إلى تحسين أداء أجهزة الألعاب وضبط إعدادات النظام، وذلك بعد أن بدأ كنموذج تجريبي العام الماضي، ليصبح الآن أداة حقيقية لمُلاك رقاقات RTX.

ويتوفر المساعد الجديد داخل تطبيق Nvidia، ويتيح للمستخدمين تحسين إعدادات الألعاب والنظام، وقياس معدل الإطارات، وتعديل إضاءة الأجهزة المتصلة. كما يعمل المساعد الذكي G-Assist عبر الأوامر الصوتية أو النصية، مما يتيح للمستخدمين طرح أسئلة مثل “كيف تعمل تقنية DLSS Frame Generation؟” ليحصلوا على إجابة مفصلة بأسلوب يشبه ChatGPT.

وإضافةً إلى ذلك، يمكن للمستخدم طلب تحسين أداء الألعاب لأفضل تجربة ممكنة، أو التحكم في إضاءة الأجهزة المتوافقة من شركات Logitech و Corsair و MSI و Nanoleaf.

ويتميز G-Assist بالقدرة على تحليل أداء الحاسوب بالكامل وتحسينه، إذ يمكنه اكتشاف إذا كانت الألعاب تستخدم محددًا لمعدل الإطارات (Frame Rate Limiter)، وتقييم أداء وحدة معالجة الرسوميات (GPU) لمعرفة إذا كان محدودًا، وتقديم اقتراحات لتحسين الأداء مثل رفع تردد التشغيل (Overclocking) أو تخفيض دقة اللعبة للوصول إلى معدل الإطارات المطلوب. كما يمكنه التحقق من كون معدل التحديث في الشاشة يعمل بأقصى إعداداته.

ويعتمد G-Assist على نموذج لغوي محلي صغير (Small Language Model) يحتاج إلى 10 جيجابايت من المساحة لتشغيل وظائف المساعد الصوتي والنصي. كما يدعم بطاقات الرسومات RTX من فئات 30 و 40 و 50، بشرط أن تحتوي البطاقة على ذاكرة فيديو (VRAM) لا تقل عن 12 جيجابايت.

ويتوفر G-Assist كميزة اختيارية ضمن تحديث جديد لتطبيق Nvidia، الذي يتضمن أيضًا خيارات جديدة للتحكم في تقنية DLSS، وإعدادات جديدة لتحجيم العرض وتعديل ألوان الشاشة. ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق إنفيديا والاستفادة من G-Assist عبر الموقع الرسمي للشركة.