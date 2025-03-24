جوجل Gemini يحلل الشاشة والمشاهد الحية بالذكاء الاصطناعي

بدأت جوجل إطلاق مزايا ذكاء اصطناعي جديدة ضمن خدمة Gemini Live، وهي تتيح لمساعدها الذكي رؤية شاشة المستخدم وتحليلها أو تحليل المشاهد الحية عبر كاميرا الهاتف الذكي والإجابة عن الأسئلة في الوقت الفعلي.

وأكد المتحدث باسم جوجل، أليكس جوزيف، في تصريحات لموقع “ذا فيرج” التقني أن هذه المزايا أصبحت متاحة للمستخدمين، وستتوفر بنحو تدريجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من عام من استعراض جوجل مشروع “أسترا Astra”، الذي يشكّل الأساس التقني لهذه الإمكانيات الجديدة.

ووفقًا لشهادات المستخدمين، فقد بدأت ميزة تحليل الشاشة بالظهور في Gemini، وهي إحدى الميزتين اللتين أعلنتهما جوجل في وقت سابق من مارس، إذ أكدت أنهما ستصلان لمشتركي Gemini Advanced ضمن خطة Google One AI Premium.

وأما ميزة تحليل المشاهد المباشرة، فهي تمكّن Gemini من تفسير اللقطات من كاميرا الهاتف، والإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها في الوقت الفعلي.

وفي مقطع توضيحي نشرته جوجل هذا الشهر، استخدم أحد الأشخاص هذه الميزة لاختيار لون طلاء مناسب لأعماله الخزفية الجديدة.

ويشكّل هذا الطرح خطوة جديدة تؤكد تقدم جوجل في تحسين مساعدها الذكي، في وقت تستعد فيه أمازون لإطلاق نسخة محسّنة من أليكسا بمزايا محدودة، في حين أجلت آبل ترقيتها المرتقبة لمساعدها الشخصي “سيري Siri”، وتسعى كلتا الشركتين إلى تقديم مزايا مشابهة لتلك التي توفرها جوجل حاليًا.

وفي المقابل، ما زال مساعد Bixby الخاص بشركة سامسونج متاحًا، لكن Gemini أصبح الخيار الافتراضي في هواتفها.