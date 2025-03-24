جوجل تؤكد حذف بيانات المستخدمين في خدمة الخرائط عن طريق الخطأ

أكّدت جوجل أنها حذفت عن طريق الخطأ بيانات “الجدول الزمني Timeline” لبعض المستخدمين في خدمة الخرائط التابعة لها، وهي الميزة التي تسجل تاريخ تنقلاتهم وأماكن زيارتهم.

وجاء هذا التأكيد بعد شكاوى نشرها مستخدمون عبر منصات التواصل الاجتماعي أفادوا فيها بأن بياناتهم قد اختفت.

وفي تصريح لموقع “أندرويد أوثوريتي”، أوضحت جوجل أن الخلل الفني أدى إلى حذف البيانات، مشيرةً إلى أن المستخدمين الذين لديهم نسخ احتياطية مشفرة سحابيًا سيتمكنون من استعادتها، في حين لن يتمكن الذين لم يُفعّلوا النسخ الاحتياطي من استعادة بياناتهم المفقودة.

وكان بعض المستخدمين قد تلقوا رسالة بريد إلكتروني من جوجل، تتضمن تعليمات حول كيفية استعادة بيانات “الجدول الزمني” لمن فعّلوا النسخ الاحتياطي السحابي.

ويمكن للمستخدمين التحقق من تفعيل هذه الميزة عبر فتح تطبيق خرائط جوجل في نظام iOS أو أندرويد، ثم النقر على أيقونة الحساب الشخصي، واختيار “الجدول الزمني Timeline”، إذ يظهر رمز سحابة يحتوي على سهم (مما يعني أن النسخ الاحتياطي مُفعّل) أو خط مائل (مما يعني أنه غير مُفعّل). ويمكن تغيير الإعدادات بالنقر على الرمز.

يُذكر أن جوجل كانت قد أعلنت في الصيف الماضي انتقال بيانات الموقع في خرائط جوجل إلى التخزين المحلي في الأجهزة بدلًا من خوادمها، وهو ما عزز الخصوصية، لكنه في الوقت نفسه زاد خطر فقدان البيانات بنحو مفاجئ، كما حدث في هذا الخلل الفني الأخير.

وحتى مع إتاحة جوجل خيار تصدير سجل المواقع إلى ملف، فإن إرشادات استعادة بيانات “الجدول الزمني” لا تتضمن طريقة واضحة لإعادة استيراد البيانات دون اللجوء إلى النسخ الاحتياطي السحابي.