تحديث iOS 18.4.. أبرز 5 مزايا جديدة قادمة إلى هواتف آيفون 

أطلقت آبل النسخة التجريبية الرابعة من تحديث iOS 18.4، ومن المُتوقع أن تصدر بضع نسخ تجريبية أخرى قبل إطلاق الإصدار النهائي الذي سيصل إلى جميع هواتف آيفون المتوافقة خلال شهر أبريل.

يأتي تحديث iOS 18.4 مع مجموعة جديدة من المزايا، لكن التحديثات الخاصة بالمساعد سيري التي ينتظرها جميع مستخدمي هواتف آيفون المتوافقة مع نظام Apple Intelligence لن تصل عبر هذا التحديث. ومع ذلك، يحتوي iOS 18.4 على مزايا جديدة ستدفعك إلى الترقية، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا:

1- مزية الإشعارات ذات الأولوية (Priority Notifications)

إذا كنت تمتلك هاتف آيفون أو جهاز آيباد يدعم نظام Apple Intelligence، فإن iOS 18.4 يضيف مزية الإشعارات ذات الأولوية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وهي واحدة من المزايا التي أعلنتها آبل عند الكشف عن Apple Intelligence خلال مؤتمر WWDC 2024 في يونيو.

تُبرز هذه المزية الرسائل الأكثر أهمية وتعرضها في قسم خاص على شاشة القفل، وتستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد الإشعارات المهمة، التي تكون غالبًا رسائل تحتاج إلى عرضها أو الرد عليها بنحو عاجل، مثل: الإشعارات المتعلقة بالتوصيلات القادمة، والاجتماعات التي ستُعقد قريبًا، وتنبيهات التقويم للأحداث اليومية، والتذكيرات، والرسائل التي يفترض الذكاء الاصطناعي أنها تتطلب استجابة سريعة.

ويمكن تفعيل الإشعارات ذات الأولوية لجميع التطبيقات أو تخصيصها لتطبيقات محددة من خلال قسم الإشعارات في تطبيق الإعدادات.

2- إضافة لغات جديدة إلى نظام Apple Intelligence

في iOS 18.4، يدعم نظام Apple Intelligence مجموعة من اللغات الجديدة، وتشمل: الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية (البرازيلية)، والإسبانية، واليابانية، والكورية، والصينية (المبسطة)، بالإضافة إلى الإنجليزية باللهجات المحلية في كل من سنغافورة والهند.

3- تحديثات في مزية الذكاء البصري

يجلب iOS 18.4 لمستخدمي iPhone 15 Pro مزية الذكاء البصري التي كانت حصرية سابقًا لهواتف iPhone 16. فعند إطلاقها أول مرة، كانت متاحة في هواتف آيفون المزودة بزر التحكم في الكاميرا، لكن مع إصدار هاتف iPhone 16e، أضافت آبل خيارًا لتفعيل هذه المزية عبر زر الإجراءات، وهذا الخيار متاح لمستخدمي هواتف iPhone 15 Pro عبر تحديث iOS 18.4.

وبالإضافة إلى إمكانية تفعيل مزية الذكاء البصري عبر زر الإجراءات، يمكن تشغيلها أيضًا من خلال زر مخصص في مركز التحكم.

4- رموز تعبيرية جديدة

يضيف iOS 18.4 مجموعة جديدة من الرموز التعبيرية إلى هواتف آيفون المتوافقة، وتشمل الرموز التعبيرية الظاهرة في الصورة التالية:

5- تحسينات في متجر التطبيقات

في iOS 18.4، عند تنزيل تطبيق من متجر التطبيقات App Store، يمكنك إيقاف التحميل مؤقتًا مباشرة من قائمة التحديثات. ومع أن هذه الإضافة صغيرة لكنها مفيدة، خاصة إذا كنت في مكان تتوفر فيه إشارة ضعيفة وتحتاج إلى فعل شيء آخر في أثناء تنزيل التطبيق. وفي السابق، كان بإمكانك إيقاف التثبيت واستئنافه من واجهة متجر التطبيقات فقط، ولكن الآن أصبح التحكم أسهل.

كما أضافت آبل ملخصات للمراجعات المكتوبة في متجر التطبيقات؛ مما يُسهّل معرفة رأي المستخدمين بأي تطبيق بنظرة سريعة.

مزية خاصة لمستخدمي نظارة Vision Pro: التحكم في وضع الضيف

أضافت آبل تطبيقًا جديدًا للتحكم في نظارة Apple Vision Pro عبر تحديث iOS 18.4. ويمكن استخدام التطبيق لعرض معلومات عن النظارة، والبحث عن محتوى للمشاهدة، وتنزيل التطبيقات عليها.

لكن المزية البارزة هي القدرة على التحكم في وضع الضيف (Guest Mode) مباشرة من هاتف آيفون أو جهاز آيباد. فعندما يرتدي شخص آخر نظارة Vision Pro الخاصة بك، ستتلقى إشعارًا على جهازك. من هناك، يمكنك اختيار التطبيقات التي سيتمكن الضيف من رؤيتها، وحتى تفعيل وضع AirPlay لمساعدته في استخدام النظارة.