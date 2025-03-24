آبل تطلق أكبر تحديث لسماعات AirPods Max منذ إطلاقها

أعلنت آبل تحديثًا جديدًا لسماعات AirPods Max سيجلب ميزة الصوت غير المضغوط (Lossless Audio) وزمن استجابة منخفض للغاية (Ultra-Low Latency Audio)، وذلك مع إطلاق تحديثات iOS 18.4 و iPadOS 18.4 و macOS Sequoia 15.4 في أبريل المقبل.

ويُعد هذا أكبر تحديث لسماعات AirPods Max منذ إطلاقها قبل أكثر من أربع سنوات، باستثناء الإصدار الجديد الذي قدّم منفذ USB-C للشحن بدلًا من Lightning في سبتمبر الماضي.

ومع ذلك، سيكون التحديث متاحًا فقط لإصدار USB-C من السماعات، ولن يشمل الإصدار الأصلي بسبب قيود تقنية تتعلق بأداء محوّل الإشارة الرقمي التناظري (DAC) في منفذ Lightning.

وحتى مع دعم AirPods Max الصوت غير المضغوط، فإن هذه الميزة لن تكون متاحة في الوضع اللاسلكي. وللاستفادة منها، سيتعين على المستخدمين توصيل السماعات بمصدر صوتي عبر كابل USB-C.

وفي هذا السياق، بدأت آبل ببيع كابل “USB-C إلى 3.5 ملم” بسعر قدره 40 دولارًا، مما يتيح توصيل أجهزة آيفون وآيباد بمكبرات الصوت أو أنظمة الصوت في السيارات التي تدعم منفذ 3.5 ملم.

وسيمكّن التحديث الجديد المستخدمين من الاستماع إلى الصوت غير المضغوط بجودة 24 بت/48 كيلوهرتز عبر سماعات AirPods Max، بشرط امتلاك الطراز الذي يعمل بمنفذ USB-C.

وسيكون الصوت غير المضغوط متوافقًا مع ميزة الصوت المكاني المخصص (Personalized Spatial Audio)، مما يعزز تجربة الاستماع.

وأكّدت آبل أن التحديث الجديد سيجعل AirPods Max السماعات الوحيدة التي تتيح إنشاء الصوت المكاني المخصص ومزجه مع تقنيات تتبع الرأس.

وستوفر ميزة زمن الاستجابة المنخفض للغاية تجربة صوتية خالية من التأخير على مستوى مكبرات الصوت المدمجة في أجهزة آيفون وآيباد وماك، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاعبين وصنّاع المحتوى الذين يعتمدون على البث المباشر.

وسيصل التحديث رسميًا في أبريل مع إطلاق تحديث iOS 18.4 والإصدارات المصاحبة له من أنظمة التشغيل الأخرى.

ويمكن لمستخدمي AirPods Max الترقية إلى الإصدار الجديد للاستفادة من التحسينات الصوتية، بشرط امتلاك الإصدار الداعم لمنفذ USB-C، واستخدام اتصال سلكي.