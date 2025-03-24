آبل تخطط لإطلاق ساعات ذكية مزودة بكاميرات وتلغي فكرة التصميم البلاستيكي

تعمل آبل على تطوير إصدارات جديدة من ساعتها الذكية مزودة بكاميرات مدمجة، مع توقعات بطرحها بحلول عام 2027، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأمريكية.

وفي المقابل، يبدو أن الشركة تراجعت عن خططها لإطلاق نسخة من ساعة Apple Watch SE بتصميم بلاستيكي، بسبب تحديات تتعلق بالتصميم والتكلفة.

وكشفت بلومبرغ أن آبل تعتزم إدماج كاميرا في الشاشة في إحدى إصدارات ساعاتها المستقبلية، في حين قد تأتي الكاميرا في إصدار Apple Watch Ultra الأغلى ثمنًا في الجانب الأيمن بالقرب من زر التاج الرقمي (Digital Crown).

ومع هذه الإضافة، لا يتوقع أن تدعم الكاميرات تطبيق مكالمات الفيديو FaceTime، بل ستكون مخصصة لتشغيل ميزة “الذكاء البصري Visual Intelligence“، التي تتيح للمستخدمين الحصول على معلومات سريعة حول الأماكن والأشياء المحيطة بهم.

وعلى سبيل المثال: يمكن توجيه الساعة نحو مطعم للحصول على تقييماته أو ساعات عمله في أثناء المرور بجواره.

يُذكر أن هذه الميزة ظهرت أول مرة في كافة هواتف آيفون 16 العام الماضي، وهي متاحة أيضًا في هواتف آيفون 15 برو اعتبارًا من تحديث iOS 18.4. كما أشار التقرير إلى أن آبل تخطط لإضافة كاميرات صغيرة إلى إصدارات سماعات AirPods المستقبلية، مما سيعزز قدرات الذكاء الاصطناعي في أجهزتها القابلة للارتداء.

ومن ناحية أخرى، كشف بلومبرغ أن آبل تخلت عن فكرة إصدار Apple Watch SE بتصميم بلاستيكي، إذ لم يكن فريق التصميم راضيًا عن مظهر الساعة، في حين وجد فريق العمليات صعوبة في تقليل تكلفة تصنيع هيكلها مقارنةً بالإصدار المصنوع من الألمنيوم.

وكانت الشركة قد درست هذا الخيار لجعل الساعة أكثر جاذبية للأهل الراغبين في شراء ساعة ذكية لأطفالهم، لكن يبدو أن التحديات الإنتاجية دفعتها إلى التراجع عن المشروع.

يُذكر أن الجيل الحالي من ساعة Apple Watch SE قد طُرح في عام 2022 بسعر يبدأ من 250 دولارًا في الولايات المتحدة.