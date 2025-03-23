هل تجعلنا روبوتات الدردشة أكثر وحدة؟

أظهرت أبحاث جديدة أجرتها شركة OpenAI بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) أن الاستخدام المُكثّف لروبوتات الدردشة مثل ChatGPT قد يكون مرتبطًا بزيادة الشعور بالوحدة وتقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التفاعل الاجتماعي مع الآخرين.

ووفقًا للبحث الذي نُشر يوم الجمعة، فإن الأشخاص الذين يقضون وقتًا أطول في الكتابة أو التحدث مع ChatGPT يوميًا يتعرضون لمستويات أعلى من الاعتماد العاطفي على الروبوت، بالإضافة إلى الإفراط في استخدامه، والشعور المتزايد بالوحدة. وتأتي هذه النتائج من دراستين أجراهما باحثون من المؤسستين.

تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في العلاقات الاجتماعية

منذ إطلاق ChatGPT أواخر عام 2022، انتشر استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كثيرًا، وبدأ الناس باستخدامه في المجالات المتعددة، من الكتابة والبرمجة إلى الجلسات الشبيهة بالعلاج النفسي. ومع استمرار شركات مثل OpenAI في تطوير نماذج أكثر تقدمًا وإضافة مزايا صوتية تجعلها أكثر قدرة على محاكاة طرق التواصل البشري، تزداد احتمالية ظهور علاقات شبه اجتماعية بين المستخدمين وهذه الروبوتات.

في الأشهر الأخيرة، تصاعدت المخاوف من الأضرار العاطفية المحتملة لهذه التقنية، خاصة بين المستخدمين الصغار والأشخاص الذين يعانون مشكلات نفسية. على سبيل المثال: تعرضت شركة Character Technologies Inc لدعوى قضائية العام الماضي بعد أن زُعم أن روبوت الدردشة الخاص بها شجّع على أفكار انتحارية خلال محادثاته مع قاصرين، من بينهم مراهق يبلغ 14 عامًا أقدم على الانتحار.

تفاصيل الدراستين ونتائجهما

تسعى OpenAI من خلال هذه الدراسات إلى فهم أعمق لطرق تفاعل المستخدمين مع ChatGPT وتأثيره فيهم، وللوصول إلى هذا الهدف راقب الباحثون نحو 1000 مشارك خلال شهر كامل، واختاروا عشوائيًا مجموعة من المشاركين لاستخدام إصدار من ChatGPT يمكن التفاعل معه باستخدام النصوص فقط، ومجموعة أخرى لاستخدام أحد إصدارين صوتيين مختلفين من الروبوت، وكان عليهم استخدامه لمدة لا تقل عن خمس دقائق يوميًا. وطُلب من بعضهم إجراء محادثات مفتوحة عن أي موضوع، وطُلب من آخرين إجراء محادثات شخصية مع الروبوت.

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يميلون إلى التعلق العاطفي بسهولة في العلاقات البشرية، والذين يثقون بالروبوت بدرجة كبيرة، كانوا أكثر عرضة للشعور بالوحدة والاعتماد العاطفي على ChatGPT. ومع ذلك، لم يجد الباحثون أن استخدام إصدار صوتي أدى إلى نتائج سلبية أكبر.

في الدراسة الثانية، استخدم الباحثون برامج تحليلية لتحليل 3 ملايين محادثة أجراها المستخدمون مع ChatGPT، كما أجروا استطلاعات لمعرفة كيفية تفاعل الناس مع الروبوت. ووجدوا أن عددًا قليلًا جدًا من المستخدمين يلجأ إلى ChatGPT لإجراء محادثات عاطفية.

هل تجعلنا روبوتات الدردشة أكثر وحدة؟

ما تزال هذه الأبحاث في مراحلها الأولى، ولا يوجد حتى الآن إجماع واضح يُشير إلى أن روبوتات الدردشة تتسبب بالشعور بالوحدة أم أنها فقط تفاقم مشاعر العزلة لدى الأشخاص الذين يعانونها بالفعل.

تُحذر Cathy Mengying Fang، الباحثة المشاركة في الدراسة وطالبة دراسات عليا في MIT، من التسرع في الاستنتاج بأن الاستخدام المُكثّف لروبوت الدردشة يؤدي بالضرورة إلى آثار سلبية. وأشارت إلى أن الدراسة لم تأخذ في الحسبان مدة استخدام الأشخاص للروبوت عاملًا رئيسيًا، ولم تُجرَ مقارنة مع مجموعة أخرى لا تستخدم روبوتات الدردشة.

ويأمل الباحثون أن تمهّد هذه الدراسة الطريق لمزيد من الأبحاث عن كيفية تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي. ويقول Pat Pataranutaporn، الباحث المشارك في الدراسة في MIT: “التركيز في الذكاء الاصطناعي نفسه أمر مثير للاهتمام، لكن الأمر الأهم هو فهم تأثيره في البشر، خاصة مع انتشاره الواسع”.