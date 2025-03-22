تقرير.. سباق الاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة ما زال محمومًا

يبحث كبار المستثمرين الأمريكيين في شركة بايت دانس، مالكة تطبيق تيك توك، عن صفقة محتملة بالتعاون مع شركة أوراكل الأمريكية، تهدف إلى إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التطبيق خارج السيطرة الصينية، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ووفقًا لمصادر مطلعة على المفاوضات، فإن المستثمرين الأمريكيين الحاليين في بايت دانس، ومنهم General Atlantic و Susquehanna و KKR و Coatue، يسعون إلى شراء حصص إضافية في أعمال تيك توك الأمريكية، وفصلها عن الشركة الأم الصينية، كما قد تستحوذ أوراكل على حصة صغيرة من الشركة الجديدة، مع توليها مسؤولية أمان بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وتهدف هذه المؤسسات المالية إلى إخراج المستثمرين الصينيين من أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، بحسب أحد المصادر، لكن بايت دانس تسعى إلى الاحتفاظ بحصة في الكيان الأمريكي، مما يجعل هيكلة الصفقة غير نهائية مع احتمال دخول مستثمرين آخرين.

وتأتي هذه التحركات في ظل اقتراب يوم الخامس من أبريل، وهو الموعد النهائي الذي حدده القانون الفيدرالي الجديد الذي يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه بايت دانس لكيانات غير صينية.

وكان الكونغرس قد أقر هذا التشريع في يناير الماضي بسبب مخاوف أمنية، مما أدى إلى حجب التطبيق مؤقتًا عن 170 مليون مستخدم أمريكي، لكن التطبيق عاد سريعًا بعد أن مدّد ترامب المهلة لمدة قدرها 75 يومًا، مشيرًا إلى رغبته في أن تكون للولايات المتحدة “حصة قدرها 50%” في المشروع المشترك الجديد.

ووفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز نقلًا عن مصادرها، فإن بايت دانس تفضل الصفقة المطروحة التي تنص على التعاون مع أوراكل على العروض الأخرى. كما أن البيت الأبيض يؤدي دورًا غير معتاد كوسيط في المفاوضات، إذ دعا مجموعات استثمارية لتقديم عروضها للاستحواذ على أعمال تيك توك في الولايات المتحدة.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن إدارته تجري محادثات مع “أربعة كيانات مختلفة” مهتمة بالصفقة، مؤكدًا أن أي اتفاق سيحتاج إلى موافقته وموافقة بايت دانس والحكومة الصينية، التي سبق أن هددت بعرقلة أي صفقة، لكنها خففت موقفها حديثًا.

وبرزت أوراكل كأبرز شركة متقدمة للاستحواذ، خاصةً بعد أن أبرمت اتفاقًا سابقًا مع تيك توك في 2020 ضمن “مشروع تكساس Project Texas”، الذي يضمن تخزين بيانات المستخدمين الأمريكيين في خوادمها داخل الولايات المتحدة.

ووفقًا لمقترح الصفقة، ستوفر أوراكل ضمانات أمنية لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، في حين يُسمح لبايت دانس بالاحتفاظ بالتحكم في خوارزمية التطبيق، وهو مطلب أساسي للجانب الصيني.

وإلى جانب أوراكل، قدّم مستثمرون آخرون عروضًا لشراء أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، ومنهم فرانك مكوورت، رجل الأعمال المتخصص في الإعلام والرياضة، بالشراكة مع أليكسس أوهانيان، المؤسس المشارك لمنصة ريديت، من خلال كيان استثماري يحمل اسم Project Liberty.

ويسعى ريد راسنر، الرئيس التنفيذي لشركة Omnivest Financial الاستثمارية، إلى الاستحواذ أيضًا على أعمال المنصة، وقد صرّح بأنه جمع تعهدات مالية بقيمة قدرها 50 مليار دولار من شركات استثمار أمريكية لشراء التطبيق.

في ظل اقتراب موعد الحظر، يترقب الجميع قرار إدارة ترامب، إذ سيتحدد إذا كانت الولايات المتحدة ستشهد ميلاد تيك توك بنسخة أمريكية مستقلة، أم أن الخلافات السياسية ستؤدي إلى حظر التطبيق نهائيًا في البلاد.