أنثروبيك تضيف ميزة تصفح الويب إلى روبوت Claude

أعلنت شركة أنثروبيك إضافة ميزة تصفح الويب إلى روبوت الدردشة الذكي Claude، مما يتيح له جلب المعلومات مباشرةً من الإنترنت عند الحاجة. وتُعد هذه خطوة تعزيز لقدرات Claude، الذي يعمل استنادًا إلى نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الميزة بعد أن وفر روبوت ChatGPT، المنافس الرئيسي لـ Claude، ميزة البحث منذ مدة طويلة. وكانت OpenAI قد أطلقت ميزة البحث عبر الويب في يونيو 2024 بنحو تجريبي لمجموعة محدودة من المستخدمين، قبل أن تتوفر لاحقًا لكافة مستخدمي ChatGPT.

وعلى عكس ChatGPT، لا يحتوي Claude على زر مخصص للبحث داخل صندوق الإدخال. وبدلًا من ذلك، يجب على المستخدم تفعيل خيار البحث عبر الويب من إعدادات الحساب. كما أن الروبوت لن يجلب المعلومات من الإنترنت إلا إذا رأى أن ذلك ضروري للإجابة عن الاستفسار.

وعلى غرار ChatGPT، سيوفر Claude مصادر مباشرة للمعلومات التي يجلبها من الويب، مما يسمح للمستخدمين بالتحقق من دقة البيانات. ووفقًا للشركة، فإن تفعيل البحث عبر الإنترنت في Claude يمكن أن يساعد مجموعة واسعة من المستخدمين، ومنهم:

فرق المبيعات: لتحسين إستراتيجيات التخطيط، وزيادة فرص النجاح من خلال تحليل اتجاهات السوق، وفهم احتياجات العملاء المحتملين.

المحللون الماليون: لمتابعة بيانات السوق وتقارير الأرباح لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.

الباحثون: لتطوير مقترحات البحث، وإجراء مراجعات أقوى من خلال الوصول إلى المصادر الأولية، ورصد الأنماط الناشئة.

المتسوقون: لمقارنة خصائص المنتجات والأسعار والمراجعات من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات شراء مدروسة.

وتتوفر حاليًا ميزة البحث عبر الويب في Claude كميزة تجريبية لمستخدمي النسخة المأجورة في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع الدعم ليشمل أصحاب الحسابات المجانية، وكذلك المستخدمين في مناطق أخرى قريبًا.