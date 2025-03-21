“HMD Fusion X1”.. أول هاتف موجه للأطفال والمراهقين

في عالم يزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا، أصبح الأطفال أكثر عرضة للمخاطر الرقمية، إذ تشير الدراسات إلى أن ملايين الأطفال حول العالم يتعرضون للتواصل مع الغرباء والمحتوى الضار عبر الإنترنت. وفي هذا السياق، يأتي هاتف (إتش إم دي فيوجن إكس1) HMD Fusion X1 ليقدم حلًا مبتكراً للآباء الذين يبحثون عن وسيلة آمنة لتمكين أطفالهم من استخدام التكنولوجيا.

إذ يواجه الآباء معضلة صعبة، وهي: هل يمنحون أطفالهم هواتف ذكية متطورة مع كل المخاطر المرتبطة بالإنترنت، أم يتركونهم منعزلين عن العالم الرقمي تمامًا؟ ومن هنا، برزت الحاجة إلى خيار ثالث يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والأمان.

ولتلبية هذه الحاجة، عملت شركة (إتش إم دي) لمدة عام كامل مع آلاف الآباء من خلال مشروع يحمل اسم (الهاتف الأفضل) The Better Phone، بهدف فهم احتياجاتهم وتطوير حلول حقيقية تلبي تطلعاتهم، وكانت النتيجة تطوير هاتف جديد يحمل اسم (Fusion X1).

مزايا هاتف (HMD Fusion X1):

طورت شركة (إتش إم دي) هاتف (Fusion X1) بالتعاون مع شركة (إكسبلورا) Xplora النرويجية المتخصصة في تكنولوجيا الساعات الذكية للأطفال، ليوفر تحكمًا متقدمًا للآباء في هواتف أبنائهم.

ويُعدّ (HMD Fusion X1) أول هاتف ذكي مصمم خصوصًا لتلبية رغبات الأطفال والمراهقين ومنح الآباء الأمان المطلوب، إذ يتميز الهاتف بمجموعة من الخصائص التي تجعله أداة آمنة ومفيدة في آن واحد.

وتشمل مزايا الأمان الأساسية في الهاتف:

التحكم الأبوي المدمج: دمجت شركة (إتش إم دي) أدوات الرقابة الأبوية في نظام التشغيل نفسه، مما يضمن إدارة سلسة ومستمرة لجميع جوانب استخدام الطفل للهاتف.

دمجت شركة (إتش إم دي) أدوات الرقابة الأبوية في نظام التشغيل نفسه، مما يضمن إدارة سلسة ومستمرة لجميع جوانب استخدام الطفل للهاتف. تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمتصفح: يتيح هذا الخيار للآباء تحديد متى يمكن لأطفالهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمتصفح، أو حظرها بالكامل إذا لزم الأمر، مما يمنحهم القدرة على التحكم في المحتوى الذي يتعرض له أطفالهم.

يتيح هذا الخيار للآباء تحديد متى يمكن لأطفالهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي والمتصفح، أو حظرها بالكامل إذا لزم الأمر، مما يمنحهم القدرة على التحكم في المحتوى الذي يتعرض له أطفالهم. مكالمات ورسائل آمنة: يقتصر التواصل مع الطفل على جهات الاتصال التي وافق عليها الآباء سابقًا، مما يمنع التواصل مع الغرباء أو جهات غير مرغوب فيها.

يقتصر التواصل مع الطفل على جهات الاتصال التي وافق عليها الآباء سابقًا، مما يمنع التواصل مع الغرباء أو جهات غير مرغوب فيها. تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والمناطق الآمنة: يمكن للآباء تتبع موقع أطفالهم عبر نظام تحديد المواقع العالمي، وتحديد مناطق آمنة لهم، ويتلقى الآباء تنبيهات فورية إذا غادر أطفالهم هذه المناطق.

يمكن للآباء تتبع موقع أطفالهم عبر نظام تحديد المواقع العالمي، وتحديد مناطق آمنة لهم، ويتلقى الآباء تنبيهات فورية إذا غادر أطفالهم هذه المناطق. وضع التركيز: يمكن للآباء تفعيل وضع التركيز لحظر الوصول إلى الإنترنت خلال ساعات الدراسة أو وقت النوم، مما يقلل من الملهيات ويساعد الأطفال في التركيز في أداء مهامهم.

مبادرات إضافية لتعزيز الأمان الرقمي للأطفال:

تدرك شركة (إتش إم دي) تمامًا أن توفير هاتف ذكي للأطفال لا يضمن حمايتهم الكاملة من المخاطر المتنوعة التي يفرضها العالم الرقم، لذلك تسعى الشركة إلى تقديم حلول ملموسة تعزز الأمان الرقمي للأطفال.

وفي هذا السياق، أطلقت الشركة خدمة (SafeToNet)، التي تمثل نقلة نوعية في مجال حماية الأطفال عبر الإنترنت. ومن المقرر أن تصل هذه الخدمة إلى هواتف (إتش إم دي) خلال صيف هذا العام، لتكون بذلك الشركة الأولى في مجال تصنيع الهواتف الذكية التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.

كيف تعمل خدمة (SafeToNet)؟

تعتمد خدمة (SafeToNet) على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعمل مباشرة في الجهاز، لفحص المحتوى بنحو استباقي وتحديد أي مواد ضارة أو مؤذية، وبمجرد اكتشاف هذه المواد، تقوم الخدمة بحظرها تلقائيًا قبل أن تصل إلى المستخدم، وذلك دون الحاجة إلى الاعتماد على تطبيقات خارجية.

وتجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا وحدها لن تحل كل التحديات التي تواجه الأطفال في العالم الرقمي، لكن هاتف (HMD Fusion X1) يمثل خطوة أولى واعدة نحو مستقبل أكثر أمانًا، ومن خلال الجمع بين التصميم الذكي والمزايا الأمنية المتطورة، تسعى شركة (إتش إم دي) إلى تغيير الوضع الراهن وتقديم حل عملي يلبي احتياجات العائلات في عصرنا الحالي.