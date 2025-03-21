اضطرابات في آبل.. الشركة تطيح برئيس “سيري”

أفادت وكالة بلومبرج الأمريكية بأن شركة آبل قررت الإطاحة برئيس فريق تطوير المساعد الشخصي سيري Siri، وذلك بعد تأجيل إطلاق مزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي كانت منتظرة بشدة.

وبحسب التقرير، سيتولى مايك روكويل، الذي كان يقود تطوير نظارة فيجن برو Vision Pro، قيادة فريق الذكاء الاصطناعي وسيري بدلًا من جون جياناندريا.

ويأتي هذا القرار بعد أن فقد تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، ثقته بقدرة جياناندريا على قيادة فريق الذكاء الاصطناعي في الشركة، وفقًا للوكالة.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستؤجل إطلاق التحديثات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في سيري إلى “العام المقبل”، مشيرةً إلى أن عملية التطوير سوف تستغرق وقتًا أطول من المتوقع.

ووضعت آبل نفسها في وضع صعب بسبب عرض مزايا سيري الجديدة في حملات تسويقية وإعلانات متلفزة قبل أن تصبح جاهزة بالكامل، كما أنها ربطت بعض قدرات سيري الجديدة بإطلاق هواتف آيفون 16، مما زاد الضغوط على الشركة بعد قرارها تأجيل المزايا بسبب مشكلات تتعلق بجودة الأداء، إذ ظهر أن المزايا الجديدة تعمل بنجاح بنسبة تتراوح بين 60% و 80% فقط، وهو ما لم يكن مقبولًا لإطلاقها رسميًا.

ووفقًا لبلومبرج، فقد شهد فريق سيري اجتماعًا متوترًا حديثًا، وصف فيه روبي ووكر، المدير الأول في آبل، وضع تطوير الذكاء الاصطناعي بأنه “سيئ”.

ومن جانب آخر، لن يكون جياناندريا مسؤولًا عن فريق سيري بعد الآن، في حين ستتولى باولا ميد رئاسة قسم فيجن برو، وهي التي أشرفت على هندسة العتاد في النظارة تحت قيادة روكويل.