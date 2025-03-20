OpenAI تطرح o1 Pro .. أغلى نموذج ذكاء اصطناعي لها حتى الآن

أعلنت OpenAI إتاحة نموذج o1 Pro للمطورين عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، وهو يُعد أكثر نماذج الشركة تطوّرا وأغلاها ثمنًا حتى الآن.

ويتيح النموذج للمطورين الاستفادة من إمكانات حوسبية متقدمة لمعالجة الأسئلة الأكثر تعقيدًا، ويتوفر هذا النموذج حاليًا لمجموعة مختارة من المطورين، مع دعم لأدوات التطوير المختلفة، ومتها الرؤية الحاسوبية، والمخرجات المهيكلة، كما يتوافق مع واجهات Responses API و Batch API الحديثة.

ويتميز نموذج o1 Pro بقدرة على التعامل مع نوافذ سياقية تصل إلى 200 ألف رمز، وإنتاج مخرجات يصل طولها إلى 100 ألف رمز كحد أقصى، في حين أن قاعدة بياناته المعرفية مُحدثة حتى 30 سبتمبر 2023.

ويُعد السعر المرتفع أبرز عيوب نموذج o1 Pro، إذ يبلغ 150 دولارًا لكل مليون رمز إدخال و 600 دولار لكل مليون رمز إخراج. ومع ذلك، يمكن للمطورين الاستفادة من واجهة Batch API التي تقدم أسعارًا مُخفضة تبلغ 75 دولارًا لكل مليون رمز إدخال و 300 دولار لكل مليون رمز إخراج.

يُذكر أن OpenAI كانت قد أطلقت في ديسمبر الماضي خطة الاشتراك الجديدة ChatGPT Pro، التي تبلغ تكلفتها 200 دولار شهريًا، وتوفر للمستخدمين وصولًا غير محدود إلى نماذج o1 و o1-mini و GPT-4o، بالإضافة إلى مزايا الوضع الصوتي المتقدم، كما تتيح الوصول إلى وضع o1 Pro الذي يستخدم قوة حوسبية إضافية لضمان إجابات أكثر دقة وشمولية في التحديات المعقدة.

ووفقًا لـ OpenAI، فإن نموذج o1 Pro يحقق أداءً عاليًا متفوقًا على نماذج o1 و o1-preview في الاختبارات القياسية الخاصة بالرياضيات والعلوم والبرمجة، إذ أظهرت الاختبارات الخارجية التي أجراها خبراء مستقلون أنه يوفر إجابات أكثر دقة وشمولية مقارنةً بالنماذج التحليلية الأخرى.