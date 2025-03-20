هواوي تكشف عن هاتف Pura X القابل للطي بتصميم جديد

أعلنت هواوي رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد القابل للطي Pura X، الذي يقدم تصميمًا عريضًا غير تقليدي يفتح أفقيًا بدلًا من الشكل العمودي المعتاد، مما يمنحه أبعادًا أقرب إلى الأجهزة اللوحية.

ويُعد الهاتف أول إصدار من الشركة لا يدعم تطبيقات أندرويد نهائيًا، كما يأتي مزودًا بمساعد الذكاء الاصطناعي الجديد Harmony Intelligence، وهو تطور لافت في منظومة الذكاء الاصطناعي الخاصة بهواوي، وفقًا لما أشار إليه الرئيس التنفيذي للشركة.

وعند إغلاقه، يبدو Pura X مشابهًا لهواتف سامسونج Galaxy Flip وموتورولا Razr، إذ يأتي بحجم صغير مع شاشة خارجية مربعة أسفل الكاميرات الثلاثية.

ويمكن التغيير الرئيسي في وجود مفصل جانبي، مما يسمح بفتحه أفقيًا ليكشف عن شاشة داخلية قياسها 6.3 إنشات بأبعاد قدرها 16:10، وهو عرض أكبر من الهواتف المشابهة التقليدية، وأقرب إلى الأجهزة اللوحية المدمجة.

ويُعد Pura X أول هاتف من هواوي يعمل بنظام HarmonyOS Next فقط، وهو الإصدار الذي تخلى تمامًا عن نظام أندرويد، مما يعني عدم دعم تطبيقات أندرويد بأي شكل.

وقد طُرح هذا النظام أول مرة مع سلسلة Mate 70 في نوفمبر الماضي، لكن تلك الأجهزة منحت المستخدمين خيار تشغيل الإصدار القائم على أندرويد، في حين يأتي Pura X حصريًا بالنظام الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن الهاتف هو أول جهاز من هواوي يأتي حاملًا مساعد الذكاء الاصطناعي Harmony Intelligence، المستند إلى نموذج Pangu AI المطوّر داخليًا، مع تحسينات تعتمد على تقنيات شركة DeepSeek.

ويأتي هاتف Huawei Pura X بثلاث كاميرات خلفية، منها كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 40 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة بدقة قدرها 8 ميجابكسل توفر تكبيرًا بصريًا حتى 3.5 مرات.

ويضم الهاتف مستشعر التصوير الطيفي الذي ظهر أول مرة في سلسلة Mate 70 Pro، والذي يعزز دقة الألوان في المشاهد المعقدة.

ويضم الهاتف بطارية سعتها 4,720 ميلي أمبير مقسّمة إلى جزءين، وتدعم شحنًا سلكيًا بقوة قدرها 66 واطًا، وشحنًا لاسلكيًا بقوة قدرها 40 واطًا.

ويتوفر Pura X حاليًا في السوق الصينية بسعر يبدأ من نحو 1,035 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية بسعة تخزين قدرها 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت.