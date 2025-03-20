مقارنة بين هاتفي Pixel 9a و iPhone 16e.. أيهما المناسب لك؟ 

طرحت اثنتان من أكبر الشركات التقنية آخرًا هواتف ذكية بأسعار معقولة، وهما: iPhone 16e من آبل و Pixel 9a من جوجل. كلا الهاتفين يأتيان مع تحسينات متعددة مقارنةً بالطرز السابقة، ويتمتعان بمواصفات ممتازة تجعلهما من أفضل الهواتف المتوسطة التي يمكنك التفكير في شرائها.

يعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل المفضل لك، لكن إذا كنت غير مهتم بنظام التشغيل وترغب في شراء هاتف متوسط يتمتع بتصميم أنيق وأداء قوي ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، فيمكنك التفكير في كلا الهاتفين، وستساعدك المقارنة التالية بينهما في تحديد الهاتف المناسب لك.

يتمتع iPhone 16e بأداء أقوى من Pixel 9a

يعمل Pixel 9a بمعالج Tensor G4، وهو المعالج نفسه الموجود في جميع هواتف سلسلة Pixel 9. ويركز معالج Tensor G4 في تعزيز كفاءة عمل مزايا الذكاء الاصطناعي، لكن أداءه في اختبارات Geekbench لم يكن متفوقًا، فقد سجل معالج A18 Bionic الذي يعمل به هاتف iPhone 16e أداءً مضاعفًا تقريبًا مقارنةً بمعالج Tensor G4.

ومع ذلك، في الاستخدام اليومي، ستجد أن Tensor G4 سريع وسلس وقادر على تنفيذ معظم المهام بكفاءة. وأما iPhone 16e، فيعمل بمعالج A18 Bionic نفسه الموجود في هاتفي iPhone 16 و iPhone 16 Plus، لكنه يحتوي على وحدة لمعالجة الرسومات GPU ذات أنوية أقل. ومع ذلك، يتمتع بالأداء القوي ولا يعاني ارتفاع الحرارة في أثناء الاستخدام المكثف.

يدعم كلا الهاتفين مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي

يحتوي Pixel 9a على المساعد الصوتي Gemini المدمج، وأدوات تحرير الصور الذكية مثل: Pixel Studio، بالإضافة إلى مزية البحث Circle to Search.

وأما iPhone 16e، فيدعم نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، الذي يتضمن مزايا متقدمة، مثل: سيري المُحسّن وتطبيق Image Playground لتوليد الصور، وأدوات الكتابة (Writing Tools).

تدعم شاشة Pixel 9a معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا

يفتقر هاتف iPhone 16e إلى دعم تقنية ProMotion، وهي تقنية من آبل توفر معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا، وتدعم شاشته معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا فقط، مما يجعل التنقل والتمرير أقل سلاسة مقارنةً بالهواتف التي تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

وأما شاشة Pixel 9a فتتميز بدعمها معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يجعلها أكثر استجابة وسرعة في الاستخدام مقارنةً بشاشة آيفون.

يضم Pixel 9a كاميرا خلفية ثنائية العدسات

يضم Pixel 9a كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وتأتي العدسة الرئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وأما العدسة الثانية الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل. وتمتاز كاميرا هذا الهاتف بقدرتها على التقاط صور عالية الوضوح والدقة.

وأما هاتف iPhone 16e فيحتوي على عدسة خلفية واحدة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، لكنها تتيح التقريب البصري بمعدل يبلغ 2x والتقريب الرقمي بمعدل يصل إلى 10x. ويمكن لكاميرا هاتف آيفون التقاط صور واضحة وتسجيل مقاطع فيديو بجودة عالية.

يمتاز Pixel 9a بالعمر الطويل للبطارية

يحتوي Pixel 9a على بطارية تدوم أكثر من 30 ساعة، وقد تصل إلى 100 ساعة عند تفعيل وضع Extreme Battery Saver. وتدّعي جوجل أنه يمتاز بأفضل عمر للبطارية مقارنةً بجميع هواتف Pixel.

وأما iPhone 16e، فيتمتع بأطول عمر للبطارية في هواتف آيفون التي تتضمن شاشات بحجم يبلغ 6.1 بوصات؛ إذ يستمر بالعمل حتى ست ساعات أطول من هاتف (آيفون 11)، وحتى 12 ساعة أطول من جميع هواتف آيفون SE.‏

شاشة Pixel 9a أكبر من شاشة iPhone 16e

يضم Pixel 9a شاشة من نوع P-OLED بحجم يبلغ 6.3 بوصات، وأما iPhone 16e فيضم شاشة أصغر قليلًا يبلغ حجمها 6.1 بوصات وتأتي من نوع Super Retina XDR.

شاشة Pixel 9a محمية بزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 3، وأما شاشة iPhone 16e فتأتي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Ceramic Shield وهيكله مصنوع من الألمنيوم المستخدم في صناعة الطائرات، ويُعدّ أكثر متانة من هاتف جوجل.

السعر

هاتف Pixel 9a متاح حاليًا للطلب الأولي بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وسيتوفر قريبًا في الأسواق العالمية. وأما iPhone 16e، فقد أصبح متاحًا في الأسواق العالمية قبل مدة قصيرة، ويُباع بسعر يبدأ من 599 دولارًا.

أيهما المناسب لك؟

العامل الحاسم في اختيار الهاتف المناسب لك هو نظام التشغيل الذي تفضله. ومع ذلك، إذا كنت مهتمًا بقدرات التصوير المتنوعة وعمر البطارية الطويل والشاشة الكبيرة فاختر Pixel 9a. وأما إذا كنت مهتمًا بالأداء القوي، وتفضل تصاميم هواتف آيفون بنحو عام فاختر iPhone 16e.

المواصفات الكاملة لهاتفي iPhone 16e و Pixel 9a:

iPhone 16e Pixel 9a المعالج معالج Apple A18 الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. معالج (Tensor G4) من جوجل الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.1 بوصات. من نوع (P-OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية أحادية العدسات بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود، والأبيض. الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. نظام التشغيل iOS 18. أندرويد 15. الوزن 176 جرامًا. 186 جرامًا. السعر يبدأ من 599 دولارًا . يبدأ من 499 دولارًا.