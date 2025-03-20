تُطوّر شركة جوجل نماذج Gemini باستمرار ليستفيد منها معظم القطاعات، ويُعدّ القطاع الصحي من أبرز المستفيدين من قدرات Gemini، وظهر ذلك بنحو بارز في المستشفيات اليابانية.

فقد نشرت جوجل قبل بضعة أيام مقالًا في مدونتها تُظهر فيه كيف يُحدث Gemini تحولًا في الرعاية الصحية في المستشفيات اليابانية؛ إذ تستفيد شركة Ubie – وهي شركة يابانية ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية – من الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المرضى وتسهيل عمل العاملين في القطاع الصحي.

وتركز Ubie في أتمتة المهام الإدارية في المستشفيات، مما يساعد العاملين في القطاع الصحي في تقليل الوقت المستغرق في إدخال السجلات الطبية وكتابة التقارير.

وفي الوقت الحالي، تطور Ubie منتجات تعتمد على نماذج Gemini من جوجل لتلبية احتياجات الرعاية الصحية اليابانية عبر منصة Vertex AI السحابية.

ومن خلال تقنيات تعرّف الصوت والتلخيص، يساعد الذكاء الاصطناعي الأطباء والممرضين في إنشاء ملخصات الخروج، ورسائل الإحالة (هي وثائق رسمية يكتبها الأطباء أو مقدمو الرعاية الصحية عندما يحتاج المريض إلى متابعة العلاج أو التقييم من أخصائي آخر أو منشأة طبية مختلفة)، بسرعة وكفاءة عالية؛ مما يخفف من الأعباء الإدارية ويسمح لمقدمي الرعاية الصحية بالتركيز أكثر في خدمة المرضى.

تحسين الكفاءة في المستشفيات اليابانية بمساعدة Gemini

بدأت هذه التقنيات التي تطورها شركة Ubie والمعتمدة على نماذج Gemini بالتأثير إيجابيًا في العديد من المستشفيات اليابانية، خاصة في المناطق الريفية، وفيما يلي أبرز الأمثلة على ذلك:

مستشفى Keiju General: ساهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل الوقت الذي تستغرقه الممرضات في إعداد ملخصات الخروج بنسبة تبلغ 42.5%، كما خففت من الإجهاد النفسي عليهن بنسبة تبلغ 27.2%. وأظهرت الدراسات أن الفائدة كانت أكبر في الحالات التي تتطلب إقامة طويلة في المستشفى؛ إذ يكون العبء على الممرضات أعلى.

مستشفى Yokokura: هو مستشفى متوسط الحجم في كيوشو، وقد استفاد من تقنيات نسخ الصوت والتلخيص المدعومة بمزايا Gemini لزيادة كفاءة توثيق المعلومات الطبية بنسبة تبلغ 33%.

مستشفى Kyushu University : هو من أكبر المستشفيات في اليابان، وقد ساعدت تقنيات تلخيص خطابات الإحالة في زيادة الكفاءة بنسبة 54% للأطباء الذين يُعدّون هذه الخطابات.

تحسين جودة الرعاية الصحية في ظل التحديات السكانية

تزداد أهمية تعزيز الكفاءة في المستشفيات اليابانية، خاصة مع التحديات التي تواجهها البلاد، مثل شيخوخة السكان وتناقص أعداد العاملين في القطاع الصحي. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المستشفيات، خصوصًا في المناطق الريفية، صعوبة في توظيف الموظفين الإداريين؛ مما يزيد من الضغوط التشغيلية.

يأتي الذكاء الاصطناعي ليكون حلًّا فعالًا لهذه المشكلات؛ إذ يساهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحسين تجربة مقدمي الرعاية الصحية، مما يسمح لهم بقضاء وقت أطول مع المرضى، وتحسين جودة الرعاية، وهو الهدف الأساسي الذي يسعى إليه كل طبيب.