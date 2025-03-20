كيفية تحقيق أقصى استفادة من أداة البحث العميق في Gemini

أصبحت أداة البحث العميق (Deep Research) في Gemini متاحة الآن للجميع، بعد أن كانت متاحة سابقًا فقط لمشتركي Gemini Advanced، مما يتيح لعدد أكبر بكثير من الأشخاص الاستفادة منها.

وبالإضافة إلى ذلك، أطلقت جوجل آخرًا مزية ملخصات الصوت (Audio Overviews) لأداة Deep Research، مما يمنحك خيار الاستماع إلى ملخص صوتي بأسلوب البودكاست عن تقريرك.

تُعدّ أداة البحث العميق في Gemini من أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة التي يمكنها تعزيز تجربة البحث عبر الإنترنت وتسهيل إعداد التقارير المختلفة.

ولتحقيق أقصى استفادة من هذه الأداة، يمكنك اتباع النصائح التالية:

حدد كون مهمتك تحتاج إلى أداة البحث العميق أم لا

تكون الأداة مفيدة بنحو خاص للمهام التي تتطلب بحثًا مكثفًا وفتح العديد من علامات التبويب. لكن إذا كنت بحاجة إلى إجابة سريعة، فقد لا تكون أداة البحث العميق ضرورية. على سبيل المثال: إذا كنت تريد تعريفًا مختصرًا لمصطلح معين يمكنك استخدام الدردشة الافتراضية لروبوت Gemini. وأما إذا كنت مستثمرًا وتريد الاطلاع على أحدث توجهات السوق، أو ترغب في إعداد تقرير مُفصّل عن موضوع معين، فهنا يأتي دور Deep Research.

ابدأ بطرح أسئلة بسيطة ومباشرة

لا تحتاج إلى تعقيد صياغة سؤالك الأولي؛ إذ يمكنك تعديله لاحقًا، كما أن الأداة تعرض لك خطة البحث قبل أن تبدأ، مما يتيح لك تعديلها حسب الحاجة.

يمكنك بسهولة النقر فوق خيار (تحرير الخطة) Edit plan لإضافة تفاصيل جديدة أو تغيير التفاصيل الموجودة باستخدام اللغة الطبيعية، وستتكفل أداة البحث العميق بالباقي.

اطرح أسئلة إضافية للحصول على المزيد من التفاصيل

بعد استلام تقريرك، قد تجد بعض التفاصيل التي تحتاج إلى المزيد من البحث. في هذه الحال يمكنك إضافة سؤال متابعة في نافذة الدردشة، وستُجيب الأداة فورًا بناءً على المعلومات التي جمعتها، أو تُجري بحثًا إضافيًا عبر الإنترنت لتقديم إجابة مناسبة. ويمكنك أيضًا طلب إضافة معلومات جديدة إلى التقرير، وستُحدثه الأداة تلقائيًا.

اعرض الروابط المفيدة في أثناء عمل الأداة

في الوقت الذي تُعِدّ فيه أداة البحث العميق تقريرك، سترى مجموعة من الخيارات مثل:

“إظهار طريقة التفكير” (Show thinking): تعرض الخطوات التي تتبعها الأداة لإنشاء التقرير.

“المواقع التي تصفحتها” (Sites browsed): تعرض قائمة بالمصادر التي اعتمدت عليها الأداة لإعداد التقرير.

يمكنك النقر على أي رابط في أثناء البحث لمراجعته بنفسك، مما يساعدك في اكتشاف مصادر جديدة.

استمع إلى تقريرك أو أرسله إلى المستندات

بفضل التحديث الأخير لأداة البحث العميق، يمكنك إنشاء ملخص صوتي لتقريرك بأسلوب بودكاست، مما يتيح لك الاستماع إليه في أثناء التنقل.

فبعد أن يصبح تقريرك جاهزًا، ستجد خيارًا في الزاوية اليمنى العلوية يُسمى ( Generate Audio Overview) لإنشاء ملخص صوتي. وهذه المزية ستكون مناسبة لك إذا كنت تستوعب المعلومات بنحو أفضل عبر الاستماع بدلًا من القراءة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصدير التقرير إلى مستند عبر خيار (Export to Docs)؛ مما يُسهّل لك مراجعته أو مشاركته مع الآخرين، كما يمكنك تعديله وتلقي التعليقات من الزملاء، أو طباعته ومراجعته يدويًا. وعند التصدير، تُضاف جميع المصادر والمراجع في قسم خاص.

الخلاصة

أداة البحث العميق في Gemini هي أداة قوية يمكنها مساعدتك في استكشاف الموضوعات المعقدة بسرعة وكفاءة. ومن خلال اتباع النصائح المذكورة سابقًا، يمكنك تحقيق أقصى استفادة منها وتوفير الوقت في أثناء البحث عبر الإنترنت وإعداد التقارير المختلفة.