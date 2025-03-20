الإعلام التقني المتخصص شريك فاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030

بقلم: أحمد عبدالقادر،​ المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع البوابة التقنية

لا شك في أن الإعلام المتخصص بات يشكّل ركيزة أساسية في تحقيق التحولات الوطنية الكبرى مثل رؤية السعودية 2030؛ فهذه الرؤية الطموحة تشمل مشاريع ضخمة ومتنوعة تمتد عبر مجالات الاقتصاد والتنمية والتقنية وغيرها، مما يجعل من الصعب على الإعلام العام غير المتخصص استيعاب كل تفاصيلها وإيصال رسائلها بفعالية​. ومن هنا تبرز أهمية وجود وسائل إعلامية تمتلك كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على تبسيط هذه الرؤية ونقل مضامينها بلغة احترافية تصل إلى كافة شرائح المجتمع. إن إعداد محتوى إعلامي مواكب للرؤية يتطلب فهماً عميقاً للقطاعات المستهدفة وتخصصاً في تغطية التقنيات والابتكارات المرتبطة بها؛ بحيث يتحول الإعلام إلى شريك إستراتيجي في تحقيق أهداف التنمية بدلاً من أن يكون مجرد ناقل للأخبار.

قيمة التخصص في الإعلام التقني

يمتاز الإعلام التقني المتخصص بقدرته على تقديم قيمة مضافة للشركات والجهات الحكومية من خلال المعرفة العميقة واللغة المشتركة مع قطاع التقنية. فالإعلامي التقني المتخصص لا يكتفي بسرد الأخبار، بل يقدم تحليلات عميقة واستباقية لاتجاهات الصناعة، ويسلط الضوء على الفرص والتحديات بطريقة يفهمها صنّاع القرار والجمهور التقني على حد سواء​. هذا التخصص يضمن مهنية أعلى في التغطية ودقة في نقل المعلومة، مما ينعكس إيجاباً على صورة الشركات والمؤسسات عند ظهورها عبر وسائل إعلام موثوقة. ومن خلال الإعلام المتخصص، تستطيع الشركات التقنية والجهات الحكومية الوصول إلى الجمهور المستهدف برسائل مصوغة بلغة التقنية نفسها؛ مما يعزز التأثير في السوق ويُبرز الإنجازات بطريقة أكثر إقناعاً وفعالية.

البوابة التقنية نموذج ريادي في الإعلام المتخصص

تُعد البوابة التقنية نموذجاً رائداً للإعلام التقني المتخصص الذي يواكب تطلعات رؤية 2030. انطلقت البوابة التقنية في عام 2005 من مدينة دبي للإعلام كأول منصة عربية مكرَّسة بالكامل لتغطية الأخبار التقنية، وفق رؤية طموحة؛ لتكون المصدر الأول لأخبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية​. وعلى مدار ما يقرب من عقدين، تصدّرت البوابة مشهد الإعلام التقني العربي بفضل تركيزها على التخصص والمهنية في صناعة المحتوى.

وقد حرصت البوابة التقنية على بناء فريق تحرير وخبراء يجمع بين المعرفة التقنية ومهارات العمل الصحفي، مما مكنها من تقديم محتوى موثوق يلبي تطلعات كل من المختصين والجمهور العام. هذا النهج جعلها منصة إعلامية فاعلة تنطلق منها الشركات التقنية لإيصال رسائلها إلى جمهور المنطقة.

وبصفتها وسيلة إعلام متخصصة، لم تكتفِ البوابة التقنية بنقل التطورات التقنية فحسب، بل ساهمت في إثراء الحوار التقني في المنطقة عبر التحليلات والحوارات والتقارير الخاصة، واضطلعت بدور محوري في إبراز دور التقنية في تحقيق أهداف التنمية بالمملكة والمنطقة.

نجاحات بارزة في الأحداث التقنية الكبرى

وقد أتاحت هذه الشراكة الإعلامية مع الشركات والجهات الحكومية للبوابة التقنية تقديم تغطية معمّقة عبر منصاتها ووصولاً واسعاً إلى جمهور التقنيين وصنّاع القرار. لقد تجسّد تأثير الإعلام المتخصص من خلال الإنجازات الإعلامية غير المسبوقة التي حققتها البوابة التقنية في مؤتمر ليب بالرياض. ففي نسخة ليب 2025، قدّم فريق البوابة تغطية استثنائية شملت عشرات التقارير والمقابلات والفيديوهات عبر الموقع ومنصات التواصل​، لتتصدر البوابة قائمة الجهات الإعلامية الأكثر تأثيراً في هذا الحدث العالمي، الذي يُعد الأكثر حضوراً من نوعه في العالم. وبلغت مشاهدات المحتوى المنشور عبر منصاتها الرقمية أكثر من 4.7 ملايين مشاهدة خلال أيام المؤتمر، متفوقةً بأضعاف مضاعفة على أقرب المنافسين.

ولم تكن هذه مجرد تغطية إخبارية عابرة، بل حققت قيمة إعلانية تجاوزت مليون ريال سعودي للشركات والجهات المشاركة، عبر إيصال رسائلها للجمهور المستهدف بفعالية​ كبيرة. ويؤكد ذلك أن تغطية البوابة التقنية لمؤتمر ليب أصبحت بحد ذاتها حدثاً إعلامياً داعماً لمستهدفات المؤتمر والشركات المشاركة فيه.

وفي معرض جيتكس جلوبال بدبي – أحد أضخم معارض التقنية عالمياً – تم اختيار البوابة التقنية لتكون “الشريك الإعلامي التقني العربي الرسمي، وذلك لعدة دورات. ومن خلال هذه الشراكة الإعلامية المميزة، قام فريق البوابة بتقديم تغطية شاملة لجميع فعاليات جيتكس، من منصات إطلاق الابتكارات إلى جلسات النقاش الرفيعة المستوى​. وقد عكست هذه الثقة مكانة البوابة التقنية كمرجع أول للأخبار التقنية عربياً، وأتاحت لها تعزيز حضور الشركات الناشئة والعملاقة على حد سواء خلال المعرض.

في هذا السياق، وجّه أحمد عبدالقادر، الرئيس التنفيذي للبوابة التقنية، دعوة للشركات العالمية والإقليمية والجهات الحكومية المشاركة في جيتكس للاستفادة من منصات البوابة لتسليط الضوء على مشاركاتها ومنتجاتها وإيصال رسائلها الأساسية لجمهور المنطقة المتخصص في القطاع التقني​.

وقد نجحت البوابة التقنية عبر سنوات تغطيتها لجيتكس في مساعدة العديد من الجهات في تعظيم أثر مشاركاتها الإعلامية، مما عزز من ظهور الابتكارات التقنية العربية على الساحة العالمية.

تعزيز الظهور الإعلامي للشركات والجهات الحكومية عبر مفهوم الشراكات الإعلامية

إن الشراكة الإعلامية مع منصة متخصصة كالبوابة التقنية تمنح الشركات والجهات الحكومية مزايا إستراتيجية ملموسة. أولى هذه المزايا هي تعزيز الظهور الإعلامي بصورة احترافية وواسعة النطاق. فظهور اسم الشركة أو مبادرتها عبر منصة موثوقة يتابعها ملايين المهتمين بالتقنية يرفع من مستوى الثقة ويجذب انتباه العملاء المحتملين والشركاء. فعلى سبيل المثال، المحتوى الذي تنتجه البوابة التقنية كشريك إعلامي رسمي في الفعاليات يحقق انتشاراً كبيراً، وخير مثال على ذلك ما شهدناه في مؤتمر ليب 2025؛ إذ تجاوز عدد المشاهدات 4.7 ملايين مشاهدة؛ مما ضاعف وصول رسائل الشركات المشاركة إلى جمهورها​.

ثاني المزايا تتجسد في زيادة التأثير في السوق وصناعة الرأي. فالشركة عندما تتعاون مع وسيلة إعلام متخصصة تصبح رسائلها جزءاً من سياق موثوق ومؤثر في الصناعة، مما يعزز صورة العلامة التجارية ويضعها في موقع الريادة الفكرية. أضف إلى ذلك أن المحتوى المتخصص الذي يُنتَج ضمن هذه الشراكات – من مقالات وتحليلات ومقابلات – يقدِّم للجمهور فهماً أعمق لقيمة منتجات الشركة أو الجهة الحكومية وحلولها، وهو ما ينعكس إيجاباً على ولاء العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد. ولا نغفل أن الشراكات الإعلامية توفر أيضاً تغطية مستمرة تتجاوز مدة الحدث نفسه، عبر نشر المتابعات والتحديثات اللاحقة، مما يبقي الشركة حاضرة في الأذهان لمدة أطول.

دعم الفعاليات الكبرى وإيصال الرسائل التسويقية بفعالية

تؤدي البوابة التقنية دوراً محورياً في دعم الفعاليات التقنية الكبرى بالمملكة والمنطقة عبر شراكاتها الإعلامية ومشاركتها الفعالة في التغطية. هذا الدور لا يقتصر على النقل المباشر لأخبار الفعاليات، بل يمتد إلى بناء قصة نجاح متكاملة للفعالية والجهات المشاركة فيها. فعندما تتبنى البوابة التقنية تغطية حدث كبير مثل ليب أو جيتكس، فإنها تعمل على إبراز الرسائل التسويقية الأساسية لكل شركة راعية أو مشاركة بأسلوب قصصي يجذب الانتباه. يتم ذلك من خلال إعداد محتوى متنوع (تقارير معمقة، لقاءات حصرية، فيديوهات، إنفوجرافيك) يقدم للجمهور تجربة شاملة عن الحدث والمشاركين فيه.

وبهذه الطريقة، تضمن الشركات والجهات الحكومية أن رسائلها تصل بطريقة مؤثرة وضمن السياق المناسب؛ فتقنيات الذكاء الاصطناعي أو التحول الرقمي التي تعرضها مثلاً تأتي كجزء من قصة النجاح الأكبر للفعالية ورؤية المملكة الرقمية. والنتيجة هي تضخيم الأثر الإعلامي لتلك الرسائل بحيث تتردد أصداؤها في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، وبين أوساط المهتمين لمدة طويلة. لقد أثبتت البوابة التقنية عبر دعمها الإعلامي للفعاليات أنها شريك تسويقي فعّال للشركات، يساعدها في تحقيق أهدافها الاتصالية والتسويقية بأقل التكاليف وأعلى درجة من التأثير. ومن خلال هذا الدعم، يتم إيصال رسائل رؤية 2030 التقنية نفسها بشكل مؤثر، حيث تغدو قصص نجاح الشركات جزءاً لا يتجزأ من قصة التحول الوطني الذي تعيشه المملكة.

إعلام متخصص يقود المرحلة بثقة

في ظل التحولات الرقمية السريعة التي تشهدها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، يبرز الإعلام التقني المتخصص كقائد رأي وشريك موثوق يُوَّجه دفة الحوار التقني نحو النجاح. لقد قدمت البوابة التقنية نموذجاً حياً لكيفية صنع منصة إعلامية متخصصة تأثيراً يتجاوز حجمها، عبر التركيز على الجودة والتخصص وبناء الشراكات الفاعلة. ومع ازدياد أهمية التقنية في كافة قطاعات الأعمال والحكومة، تشتد الحاجة إلى تكامل الجهود بين وسائل الإعلام المتخصصة وصنّاع القرار.

إننا في البوابة التقنية نؤمن بأن المحتوى الهادف والمتخصص هو الطريق الأمثل لإيصال الرسائل وصناعة التأثير الإيجابي. ومن هذا المنطلق، سنواصل بثقة ريادتنا في الإعلام التقني، ملتزمين بدعم رؤية المملكة وطموحاتها، وماضين قدماً في تمكين الشركات والجهات الحكومية من إيصال صوتها ورسائلها الأساسية بأعلى درجة من المهنية والتأثير. رؤية 2030 ترسم مستقبلاً مشرقاً للاقتصاد الرقمي والابتكار، والإعلام التقني المتخصص سيكون بإذن الله رافعة نجاحٍ أساسية تحمل هذه الرؤية من التخطيط إلى الواقع الملموس.