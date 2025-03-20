أبرز الفروق بين هاتفي جوجل Pixel 9a و Pixel 8a

أعلنت جوجل أحدث إصدار في مجموعتها الشهيرة من الهواتف المتوسطة Pixel A، وهو هاتف Pixel 9a الذي حصل على تغييرات وتحسينات متعددة مقارنة بالطراز السابق Pixel 8a.

لم تقتصر التغييرات على التصميم، بل يمتاز الهاتف الجديد بشاشة أكبر، وبطارية أكبر مع شحن أسرع، وتحسينات ملحوظة في الكاميرا مقارنةً بالطراز السابق.

ولتتعرف أبرز الفروق وأوجه التشابه بين كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين Pixel 9a و Pixel 8a.

يأتي هاتف Pixel 9a بتصميم جديد

الفرق الأكثر وضوحًا بين هاتفي Pixel 9a و Pixel 8a هو التصميم العام؛ إذ يشبه Pixel 8a إلى حد كبير Pixel 8 الرائد، ويضم شريط الكاميرا المميز الذي تضيفه جوجل إلى هواتفها، وأما Pixel 9a فيأتي بتصميم مختلف تمامًا.

فعلى عكس الإصدارات السابقة من سلسلة “a” التي كانت تأتي بتصاميم مستوحاة من تصميم الهاتف الرائد الذي يصدر في العام ذاته، يأتي Pixel 9a دون شريط الكاميرا الشهير من جوجل، وتظهر عدسات الكاميرا الخلفية في الزاوية اليسرى العلوية مما يمنحه مظهرًا أكثر تميزًا من باقي الإصدارات في سلسلة a.

يتميز الهاتف الجديد أيضًا بحافات مسطحة وزوايا مستديرة مثل Pixel 9، وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، وأما Pixel 8a فيدعم معيار IP67.

وأما فيما يتعلق بالألوان، فيتوفر Pixel 9a بألوان جديدة تشمل: البنفسجي (Iris) والوردي (Peony)، بالإضافة إلى الألوان الأساسية، وهي: الأسود (Obsidian) والأبيض (Porcelain). وأما Pixel 8a فهو متاح باللونين الأخضر والأزرق بالإضافة إلى الألوان الأساسية.

شاشة Pixel 9a أكبر وأكثر سطوعًا من شاشة Pixel 8a

بالإضافة إلى التصميم الجديد، حصل Pixel 9a على تحسينات كبيرة في الشاشة. فقد زاد حجم شاشة هاتف جوجل المتوسط الجديد بمقدار 0.2 بوصة مقارنة بسابقه، ليصبح حجمها 6.3 بوصات مثل شاشة Pixel 9 الرائد.

بالإضافة إلى ذلك أصبحت الشاشة أكثر سطوعًا بنسبة تبلغ 35% مقارنة بشاشة Pixel 8a؛ إذ يصل سطوعها إلى 2700 شمعة في المتر المربع.

وأما شاشة Pixel 8a فتأتي بحجم يبلغ 6.1 بوصات ويصل سطوعها إلى 2000 شمعة في المتر المربع؛ مما يعني وجود ترقية كبيرة في السطوع في الطراز الجديد.

ومع ذلك، لم تتغير بعض المزايا الأساسية، مثل معدل التحديث الديناميكي الذي يتغير بين 60 هرتزًا و120 هرتزًا، والطبقة الزجاجية التي تغطي الشاشة وهي من نوع Gorilla Glass 3.

وأما دقة الشاشة فلم تتحسن كثيرًا، إذ تمتاز شاشة Pixel 9a بدقة تبلغ 1080 × 2424 بكسلًا، وأما شاشة Pixel 8a فتبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل.

هاتف Pixel 9a يعمل بمعالج Tensor G4 الجديد

من أكبر التحسينات في Pixel 9a هو معالج Tensor G4 الجديد من جوجل، وهو المعالج نفسه الموجود في سلسلة Pixel 9 الرائدة.

يمتاز المعالج الجديد بأنه أقوى من معالج Tensor G3 الذي يعمل به Pixel 8a، ومع ذلك، فإن معالجات Tensor ليست معروفة بقوتها العالية مقارنة بمعالجات Snapdragon، لكنها تركز أكثر في معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، يأتي الهاتف الجديد مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين، هما: 128 أو 256 جيجابايت، تمامًا مثل Pixel 8a.

يضم هاتف Pixel 9a كاميرا محسّنة

قد يبدو أن Pixel 9a يضم كاميرا أضعف مقارنة بهاتف Pixel 8a، فهو يتضمن كاميرا أساسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل بدلًا من 64 ميجابكسل في الطراز السابق، ولكن أداء الكاميرا لا يُحدد حسب دقتها فقط.

فالكاميرا الجديدة تأتي بفتحة عدسة تبلغ f/1.7، ومستشعر بحجم يبلغ 1/2 بوصة، مقارنة بفتحة عدسة تبلغ f/1.9، ومستشعر بحجم يبلغ 1/1.73 بوصة في Pixel 8a. وهذا يعني أن كاميرا Pixel 9a يمكنها التقاط المزيد من الضوء والتفاصيل، مما يعزز الأداء في الإضاءة المنخفضة.

وأما العدسة الفائقة الاتساع فتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، تمامًا مثل Pixel 8a.

يتفوق Pixel 9a على Pixel 8a بسعة البطارية وسرعة الشحن

يحتوي Pixel 9a على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير في الساعة، مقارنة بسعة تبلغ 4492 ميلي أمبير في الساعة في Pixel 8a.

وتقول جوجل إن هذا التحسين في سعة البطارية، مع معالج Tensor G4، يمكن أن يوفر أكثر من 30 ساعة من عمر البطارية.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يدعم الهاتف الجديد الشحن السلكي بقوة تبلغ 23 واطًا، مقارنة بقوة تبلغ 18 واطًا في Pixel 8a. وأما سرعة الشحن اللاسلكي فلم تتغير، إذ يدعم كلا الهاتفين الشحن اللاسلكي Qi بقوة تبلغ 7.5 واط.

السعر

هاتف جوجل Pixel 9a الجديد متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 499 دولارًا، وهو السعر ذاته لهاتف Pixel 8a، لكن من المُتوقع أن ينخفض سعر Pixel 8a بمجرد انتشار Pixel 9a في الأسواق.

المواصفات الكاملة لهاتفي جوجل Pixel 9a و Pixel 8a:

Pixel 9a Pixel 8a المعالج معالج (Tensor G4) من جوجل الثماني النوى، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. معالج (Tensor G3) من جوجل الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمصنع بتقنية قدرها 4 نانومتر. الشاشة من نوع (P-OLED)، بقياس قدره 6.3 بوصات. من نوع (OLED)، بقياس قدره 6.1 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. الأبيض، والأسود، والأزرق، والأخضر. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 14. الوزن 186 جرامًا. 188 جرامًا. السعر يبدأ من 499 دولارًا. يبدأ من 499 دولارًا.