منافس آيفون 16e.. جوجل تكشف رسميًا عن هاتف بكسل 9a

أعلنت جوجل رسميًا هاتفها الجديد من سلسلة هواتف بكسل Pixel 9a، وهو هاتف ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

ويتميز الهاتف بتصميم جديد خالٍ من البروز التقليدي للكاميرا، مع شاشة أكبر، ومعالج Tensor G4 الجديد، وتحسينات في مقاومة الماء، وبسعر يبدأ من 500 دولارٍ أمريكي، مما يجعله صفقة جذابة مقارنةً بالهواتف المنافسة.

ويُقارن هاتف بكسل 9a بهاتف آيفون 16e الذي أطلقته آبل حديثًا بسعر قدره 600 دولارٍ. ومع ذلك، فإن هاتف آبل يفتقر إلى وجود كاميرا واسعة المجال، كما يقتصر معدل تحديث شاشته على 60 هرتزًا فقط.

وفي المقابل، يوفر هاتف بكسل 9a شاشة ذات معدل تحديث أسرع، وكاميرا خلفية مزدوجة بسعر أقل.

ويأتي الهاتف بتصميم جديد، إذ اعتمدت جوجل على تصميم مدمج ينسجم مع ظهر الجهاز دون وجود نتوء للكاميرا، على غرار سلسلة بكسل 9، مما يمنحه مظهرًا أنيقًا.

ويحتوي الهاتف على شاشة قياسها 6.3 إنشات، مقارنةً بـ 6.1 إنشات في الجيل السابق، ومع ذلك، فإن أبعاده زادت بأقل من 2 ملم، كما أصبح أخف وزنًا، وباتت الشاشة أيضًا أكثر سطوعًا، إذ تصل ذروتها إلى 2700 شمعة، مقارنةً بـ 2000 شمعة في الجيل السابق، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا ودقة قدرها +FHD، مما يوفر تجربة عرض مميزة لهاتف من هذه الفئة السعرية.

ويحمل الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وهي تتيح وضع التصوير من قرب، مع الإبقاء على الكاميرا الواسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

وحصل هاتف بكسل 9a على تحسينات في التحمل، إذ أصبح مقاومًا للماء والغبار بمعيار IP68، مقارنةً بـ IP67 في الجيل السابق، مع بطارية سعتها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 23 واطًا، والشحن اللاسلكي بتقنية Qi.

ويدمج الهاتف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من جوجل، ومنها ميزة الوضع الصوتي المتقدم Gemini Live، مما يعزز تجربة الاستخدام.

وتواصل جوجل تقديم التحديثات الطويلة الأمد، إذ يضمن بكسل 9a سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل والتحديثات الأمنية، وذلك يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين الباحثين عن هاتف مستدام وآمن على المدى الطويل.

ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 جيجابايت بسعر قدره 500 دولارٍ أمريكي، أو 256 جيجابايت بسعر قدره 600 دولارٍ أمريكي. وسيتوفر الهاتف خلال شهر أبريل، لكن جوجل لم تحدد موعدًا دقيقًا للإطلاق بعدُ.