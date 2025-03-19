جوجل تعزز قدرات Gemini بمزايا تحويل المستندات إلى بودكاست

أعلنت جوجل تحديثًا جديدًا لمساعدها الذكي Gemini يتيح ميزتين رئيسيتين، وهما Audio Overview و Canvas، مما يعزز تجربة المستخدم في إنشاء المحتوى والتعاون التفاعلي.

وتتيح ميزة المطالعات الصوتية Audio Overview للمستخدمين تحويل أي مستند يُحمَّل عبر Gemini إلى نسخة صوتية شبيه بالبودكاست، إذ يعرض مضيفان يعملان بالذكاء الاصطناعي المعلومات الواردة في المستند بطريقة مسموعة.

وقد ظهرت هذه التقنية لأول مرة في منصة NotebookLM من جوجل، لكنها أصبحت الآن متاحة ضمن Gemini لكافة المستخدمين، ومنهم أصحاب الحسابات المجانية.

وتتوفر الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، مع وعود بإضافة لغات أخرى قريبًا. ولإنشاء بودكاست، يكفي رفع مستند أو عرض تقديمي حول الموضوع، ثم النقر على الخيار الذي يظهر أعلى شريط الإدخال.

وتستغرق العملية بضع دقائق لكل ملف، كما يمكن تنزيل الملفات الصوتية أو مشاركتها بسهولة عبر الويب أو تطبيق Gemini في الهواتف الذكية.

وتوصي جوجل باستخدام الميزة مع المذكرات الدراسية والأبحاث العلمية وسلاسل البريد الإلكتروني الطويلة والتقارير الصادرة عن أدوات تحليل البيانات المتقدمة.

وإلى جانب ذلك، تقدم جوجل Canvas، وهي مساحة عمل تفاعلية داخل Gemini تهدف إلى تسهيل إنشاء المحتوى وتحسينه ومشاركته.

وتتيح الأداة للمستخدمين إنتاج مسودات أولية بجودة عالية، ثم تحسينها بمساعدة Gemini، الذي يمكنه تعديل النبرة والطول والتنسيق عبر أدوات تحرير سريعة.

وصُممت الميزة لدعم التعاون السلس بين المستخدمين و Gemini، كما يمكن تصدير العمل النهائي إلى مستندات جوجل بضغطة واحدة لمشاركته مع الآخرين.

وتدعم Canvas أيضًا مشاريع البرمجة، إذ تساعد في تحويل الأفكار البرمجية إلى نماذج أولية عملية لتطبيقات الويب وأكواد Python والألعاب والمحاكاة والتطبيقات التفاعلية الأخرى.

وتُمكّن الأداة المطورين من إنشاء إصدارات عمل مبدئية بسرعة، كما توفر مساحة للطلاب لتعلُّم مفاهيم البرمجة بمرونة. وفي أثناء العملية، يتعاون Gemini مع المستخدم لتحسين الكود وتعديله تفاعليًا.

وستتيح جوجل ميزة Canvas عالميًا لكافة مستخدمي Gemini، مع دعم كافة اللغات. ويمكن للمستخدمين تجربتها من خلال تحديد Canvas من شريط الإدخال في التطبيق.

وأصبح مساعد Gemini الذكي متاحًا للاستخدام دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بحساب جوجل. ومنذ إطلاق Gemini، كان يتعين على المستخدمين تسجيل الدخول للوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل، لكن الشركة أزالت هذا القيد الآن، مما يتيح للجميع استخدام مساعد جوجل الذكي بحرية.