جوجل تستحوذ على شركة Wiz للأمن السيبراني في أكبر صفقة في تاريخها

أعلنت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، أكبر عملية استحواذ في تاريخها، إذ أبرمت صفقة للاستحواذ على شركة Wiz المتخصصة في الأمن السيبراني مقابل 32 مليار دولار، بهدف تعزيز خدمات الأمن السحابي التابعة لها.

وتأتي هذه الصفقة بعد فشل المحادثات العام الماضي عندما كانت قيمة Wiz تُقدَّر بـ 23 مليار دولار فقط.

وتأسست Wiz على يد فريق إسرائيلي، ونمت بسرعة لتصبح إحدى الشركات الرائدة في مجال الأمن السحابي، إذ تقدم حلولًا أمنية لشركات كبرى مثل مايكروسوفت وأمازون. وكانت الشركة قد حصلت على تقييم قدره 12 مليار دولار في منتصف عام 2024، وارتفع لاحقًا إلى 16 مليار دولار خلال جولة تمويلية، كما كانت تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام قبل إتمام الصفقة الجديدة مع جوجل، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

وعُرفت Wiz بتقديم حلول أمنية متقدمة للحماية من التهديدات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية السحابية عبر مجموعة من الأدوات المتطورة التي تساعد المؤسسات على مراقبة بيئات الحوسبة السحابية وتحليلها، للكشف عن الثغرات الأمنية والتهديدات المحتملة والاستجابة لها بنحو سريع وفعّال.

وفي حال حصول الصفقة على الموافقات التنظيمية، فسوف تتجاوز قيمتها أي استحواذ سابق لجوجل، ومنها صفقة استحواذها على موتورولا عام 2012 مقابل 12.5 مليار دولار.

وكانت محاولات جوجل السابقة للاستحواذ على Wiz قد تعثرت بسبب مخاوف من انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وفقًا لما ذكرته فايننشال تايمز.

ومن المتوقع أن تخضع الصفقة الجديدة لمراجعة دقيقة، وتأمل جوجل تجاوز هذه العقبة بعد رحيل إدارة بايدن المتشددة تجاه الشركات التقنية.

ولتخفيف المخاوف الاحتكارية، أكّدت جوجل أن منتجات Wiz ستظل متاحة عبر مختلف منصات الحوسبة السحابية، ومنها خدمات أمازون السحابية Amazon Web Services وخدمات مايكروسوفت السحابية Microsoft Azure وخدمات أوراكل السحابية Oracle Cloud، كما ستواصل خدمات جوجل السحابية Google Cloud تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني الأخرى بجانب حلول Wiz.

وتأتي هذه الصفقة في وقت تواجه فيه جوجل دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار تتعلق بمحرك البحث وأعمالها الإعلانية الرقمية، إذ خسرت الدعوى الأولى، وتنتظر الحكم النهائي في الثانية.

ويُعد الاستحواذ على Wiz أحدث خطوة في سلسلة استثمارات جوجل في الأمن السيبراني، إذ سبق لها أن استحوذت في عام 2022 على شركتي Siemplify و Mandiant مقابل 500 مليون دولار و 5.4 مليارات دولار على التوالي، وفد اُشتهرت الأخيرة بكشفها عن اختراق SolarWinds الشهير عام 2021.