إنفيديا تكشف عن مستقبل الذكاء الاصطناعي.. إعلانات ثورية في مؤتمر GTC 2025

أعلنت شركة إنفيديا خلال مؤتمرها السنوي GPU Technology Conference (GTC) 2025 أحدث تطوراتها في مجال رقاقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والنماذج الاستدلالية.

وكشف جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، عن مجموعة من التقنيات الجديدة التي تعزز مكانة إنفيديا في عالم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة.

رقاقات Blackwell الجديدة أصبحت جاهزة للإنتاج

أكّد هوانغ أن رقاقات Blackwell Ultra NVL72، التي تمتلك ذاكرة أكبر بمقدار 1.5 مرة وعرض نطاق مضاعف، أصبحت جاهزة للإنتاج الكامل، وسوف تُستخدم هذه الرقاقات في تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي الفيزيائي والنماذج الاستدلالية، ومن المقرر إطلاقها خلال النصف الثاني من هذا العام.

وقدّمت إنفيديا سلسلة وحدات معالجة الرسومات الجديدة RTX Pro Blackwell المصممة لتلبية احتياجات المصممين والمطورين وعلماء البيانات والمبدعين.

ومن أبرز إصدارات السلسلة RTX Pro 6000 Blackwell، وهي أقوى رقاقة في السلسلة، و RTX Pro Blackwell للحواسيب المكتبية والمحمولة، بالإضافة إلى إصدار مخصص لمراكز البيانات.

معالجات Vera Rubin ستصل في 2026

أعلنت إنفيديا أن الجيل التالي من رقاقات معالجة الرسومات، الذي يحمل اسم العالمة الفلكية الأمريكية مكتشفة المادة السوداء “فيرا روبين Vera Rubin”، سيُطرح في النصف الثاني من 2026.

ويتميز هذا الجيل بمعالج مركزي جديد (CPU) بضعف الأداء مقارنةً بالسابق، مع تحسينات في الذاكرة وعرض النطاق، كما حددت الشركة النصف الثاني من 2027 لإطلاق رقاقات Rubin Ultra، التي ستجمع بين عدة وحدات معالجة رسومات.

وكشف هوانغ أن معمارية الجيل القادم بعد رقاقات Rubin ستحمل اسم “فاينمان Feynman”، عالم الفيزياء النظرية الأمريكي الشهير، ومن المقرر إصدارها في 2028.

إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي للروبوتات البشرية

قدمت إنفيديا نموذج Isaac GR00T N1، وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر ومخصص لتطوير الروبوتات البشرية، وستعمل الشركة على تدريب النموذج على بيانات حقيقية ومٌختلقة، مع إتاحته لمطوري الروبوتات لاستخدامه في أنظمتهم الذكية.

نماذج استدلالية لوكلاء الذكاء الاصطناعي

أعلنت إنفيديا نموذج Dynamo، وهو نظام مخصص لشركات تطوير الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تسريع تطوير النماذج الاستدلالية وتوسيع نطاقها، كما قدّمت الشركة نماذج Llama Nemotron، وهي مجموعة جديدة من النماذج الاستدلالية المفتوحة المصدر، التي ستُمكّن المطورين والشركات من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي متقدمين.

الحواسيب الفائقة الشخصية للذكاء الاصطناعي

كشفت إنفيديا عن DGX Station و DGX Spark، وهي حواسيب فائقة شخصية مبنية على رقاقات Blackwell للذكاء الاصطناعي. وستمكّن هذه الأجهزة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Project DIGITS، المطورين والباحثين والطلاب من إنشاء النماذج وضبطها وتشغيلها عبر أجهزة الحاسوب الشخصية، ومن المقرر بدء إطلاقها صيف العام الجاري.

نظام أمان شامل لدعم تطور المركبات الذاتية القيادة

كشفت إنفيديا عن نظام Halos، وهو نظام أمان متكامل مصمم لتعزيز سلامة المركبات الذاتية القيادة، مستفيدًا من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وأبحاث السلامة.

ويجمع نظام Halos بين عتاد إنفيديا وبرمجياتها المخصصة للسلامة، إضافةً إلى أدوات وخدمات متكاملة لضمان التطوير الآمن للمركبات الذاتية القيادة، سواء في الخدمات السحابية أو داخل المركبة نفسها.

تعاون بين جوجل وإنفيديا

أعلنت إنفيديا توسيع تعاونها مع جوجل لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف قطاعاتها، مثل خدماتها السحابية Google Cloud وشركة الذكاء الاصطناعي التابعة لها DeepMind.

ومن أبرز محاور التعاون تحسين البنية التحتية السحابية لجوجل اعتمادًا على أحدث رقاقات إنفيديا، وتحسين نماذج Gemini بمساعدة إنفيديا، وتطوير Gemma 3 كنموذج مفتوح المصدر مدعوم بمعالجاتها، واعتماد إنفيديا أداة SynthID من DeepMind لضمان موثوقية المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

وسوف تستخدم الشركتان معًا الذكاء الاصطناعي لحل التحديات العالمية، مثل تحسين شبكات الطاقة عبر مشروع Tapestry، وتسريع اكتشاف الأدوية بالتعاون مع شركة Isomorphic Labs، وتطوير روبوتات أكثر ذكاءً اعتمادًا على نماذج Isaac من إنفيديا، وغيرها.

وتؤكد إعلانات إنفيديا خلال مؤتمر GTC 2025 ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة، مع التركيز على الأداء الفائق، وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وتحقيق قفزات في مجال الروبوتات البشرية.