أدوبي تكشف عن أدوات Firefly المطورة لتحرير الفيديو بالذكاء الاصطناعي

كشفت شركة أدوبي عن تحديثات رئيسية لخدمات Firefly المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يتيح دعمًا موسعًا لأنواع جديدة من الوسائط، ومنها مقاطع الفيديو والتصميمات الثلاثية الأبعاد.

وخلال مؤتمر Adobe Summit 2025، أعلنت الشركة أداة Firefly Creative Production، التي تتميز بواجهة لا تتطلب خبرة برمجية، مما يسهل إنشاء نسخ متعددة من المحتوى، وتسريع المهام المتكررة في إنتاج الوسائط المتعددة.

وتهدف التحديثات الجديدة إلى تسريع عمليات الإنتاج الإعلامي المتكررة، إذ أوضحت أدوبي أن المسوقين قد يحتاجون إلى تغيير لغة الفيديو أو أبعاده لتتناسب مع أسواق مختلفة، وهي عملية كانت تستغرق سابقًا ساعات أو أيامًا من العمل.

وبفضل Firefly، أصبح تحويل مقاطع الفيديو بين الأبعاد المختلفة، مثل الوضع العمودي والأفقي، أسهل من أي وقت مضى، مع تحسين كفاءة إنتاج الإعلانات والمحتوى بنسبة تتراوح بين 70% و 80%.

وبات بإمكان خدمات Firefly الآن ترجمة مقاطع الفيديو ومزامنة حركة الشفاه تلقائيًا، مما يسهل إنشاء محتوى مخصص لكل سوق دون الحاجة إلى عمليات تحرير معقدة.

وتعليقًا على هذه التطورات، قال فارون بارمار، المدير العام لخدمات Adobe GenStudio وحلول Firefly Enterprise: “إن الذكاء الاصطناعي التوليدي يزيد قدرة المسوقين والمبدعين، مما يتيح لهم التركيز على جوهر عملهم الإبداعي”.

وأعلنت أدوبي تعزيز قدرات أدوات Firefly المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إذ أصبح بإمكانها العمل مع النماذج المُخصصة في منصة Adobe GenStudio لمساعدة الشركات في إنشاء محتوى جديد يلتزم بإرشادات الهوية البصرية للعلامات التجارية.

وإلى جانب مزايا الترجمة الفورية ومزامنة حركة الشفاه وإعادة ضبط الأبعاد، أكدت أدوبي أن واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بهذه المزايا، بالإضافة إلى دعم النماذج المخصصة، أصبحت متاحة الآن بنحو عام، مما يمنح المؤسسات أدوات قوية لإنشاء محتوى عالي الجودة يتناسب مع مختلف الأسواق والمنصات.