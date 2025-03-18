مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A36

يُعدّ هاتفا Galaxy A56 و Galaxy A36 من أحدث إصدارات سلسلة هواتف سامسونج Galaxy A المتوسطة التي أعلنتها الشركة في مطلع شهر مارس الجاري. ويأتي كلا الهاتفين مع مجموعة من التحديثات الجديدة مثل “Awesome Intelligence” النسخة المحدودة من نظام الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، بالإضافة إلى الشاشات المُحسّنة ومزايا التصوير المتقدمة.

فإذا كنت تفكر في شراء أحد هواتف سامسونج المتوسطة الجديدة، قد تجد صعوبة في الاختيار بين هاتفي Galaxy A56 و Galaxy A36 لوجود الكثير من التشابه بينهما.

ولمساعدتك في اختيار ما يناسبك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A36:

التصميم والشاشة

يأتي هاتفا سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A36 بتصاميم متشابهة جدًا، مع حافات مسطحة، وبعض التغييرات في إطار الكاميرا الخلفية، فقد أصبح أكثر بروزًا مقارنةَ بالطرز السابقة، وأصبحت جميع العدسات محاطة بإطار واحد كبير.

يأتي كلا الهاتفين بأبعاد وأوزان متقاربة؛ إذ يأتي هاتف Galaxy A56 بأبعاد تبلغ 162.2 × 77.5 × 7.4 ملم، ويزن 198 جرامًا، وأما هاتف A36 فتبلغ أبعاده 162.9 × 78.2 × 7.4 ملم ويزن 195 جرامًا. كما يحتوي كلاهما على شاشات Super AMOLED بحجم يبلغ 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يتوفر الهاتفان بألوان مختلفة؛ إذ يتوفر Galaxy A56 بأربعة ألوان غير لامعة، هي: الرمادي الفاتح (Awesome Lightgray)، والأسود (Awesome Graphite)، والأخضر (Awesome Olive)، و الوردي (Awesome Pink).

ويتوفر هاتف Galaxy A36 بأربعة ألوان لامعة، هي: الأرجواني (Awesome Lavender)، والأسود (Awesome Black)، والأبيض (Awesome White)، والأخضر (Awesome Lime).

الكاميرا

إذا كنت تبحث عن أفضل تجربة تصوير بين الهاتفين، فإن Galaxy A56 يتفوق في هذا الجانب بفضل العدسة الفائقة الاتساع التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل مقارنةً بدقة قدرها 8 ميجابكسل في A36.

يأتي هاتفا Galaxy A56 و Galaxy A36 مع عدسات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسات مقربة بدقة 5 ميجابكسل. ويدعمان بعض مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور، مثل:

Object Eraser: لإزالة العناصر غير المرغوبة من الصور.

Filters AI: لتطبيق فلاتر مختلفة على الصور.

لكن Galaxy A56 يتضمن بعض المزايا الذكية الإضافية، مثل:

Best Face: تختار هذه المزية تعابير الوجه المثالية من صور متعددة لإنشاء صورة جماعية يظهر فيها الجميع بنحو جيد.

وضع تحسين التصوير الليلي: تدعم الكاميرا الأمامية في هذا الهاتف وضع تقليل الضوضاء (Low Noise Mode) الذي يساعد في التقاط صور شخصية مُحسنة في الإضاءة المنخفضة.

الأداء والمعالج

يعمل Galaxy A56 بمعالج Exynos 1580 من سامسونج، وأما Galaxy A36 فيعمل بمعالج Snapdragon 6 Gen 3 من كوالكوم. وكلا الهاتفين يحتويان على غرفة تبريد كبيرة لمنع ارتفاع الحرارة وتحسين الأداء في أثناء الاستخدام المكثف والألعاب، وكلاهما يوفران تجربة استخدام سلسلة في أثناء أداء المهام المختلفة لكن هاتف Galaxy A56 أقوى قليلًا من Galaxy A36.

وفيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة التخزين، كلا الهاتفين يأتيان مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 128 أو 256 جيجابايت.

يدعم هاتفا Galaxy A56 و Galaxy A36 نظام Awesome Intelligence الذي يتضمن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل: مزية البحث Circle to Search، ومزايا تحرير الصور، ومجموعة من الأدوات الذكية التي تعزز تجربة الاستخدام اليومي.

البطارية والشحن

يحتوي هاتفا سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A36 على بطاريات بسعة تبلغ 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعمان الشحن السلكي السريع بقوة تبلغ 45 واطًا، ويمكن شحنهما بالكامل خلال 68 دقيقة.

السعر

أعلنت سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A36 في مطلع شهر مارس الجاري، وستطلقهما قريبًا في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 499 دولارًا لهاتف Galaxy A56، وبسعر يبدأ من 399 دولارًا لهاتف Galaxy A36.

أيهما تختار؟

يشترك هاتفا سامسونج Galaxy A56 و A36 في العديد من المزايا، مثل:

شاشات AMOLED التي يبلغ حجمها 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا.

الكاميرا الرئيسية التي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل.

البطارية الكبيرة التي تأتي بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير في الساعة.

لكن Galaxy A56 يتميز بكاميرا فائقة الاتساع محسنة، ومزايا ذكاء اصطناعي إضافية، ومعالج أقوى. من ناحية أخرى، طراز A36 أرخص، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يريدون أداءً قويًا بسعر أقل.

يعتمد الاختيار على أولوياتك، فإذا كنت ستعتمد على السعر للاختيار سيكون طراز A36 هو المناسب لك، وأما إذا كنت مهتمًا بالتصوير ومزايا الذكاء الاصطناعي فاختر Galaxy A56.

المواصفات الكاملة لهاتفي سامسونج Galaxy A56 و Galaxy A36:

المواصفات Galaxy A56 Galaxy A36 المعالج معالج (Exynos 1580) من سامسونج. معالج ( Snapdragon 6 Gen 3 ) من كوالكوم. الشاشة 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). 6.7 بوصات من نوع (Super AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأسود، والوردي، والأخضر، والرمادي. الأسود، والأخضر، والأرجواني، والأبيض. الوزن 198 جرامًا. 195 جرامًا. السعر يبدأ من 499 دولارًا. يبدأ من 399 دولارًا.