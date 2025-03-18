مساعد كوبايلوت الذكي يتيح التحكم في الهواتف عبر الحواسيب

أعلنت مايكروسوفت تحسينات جديدة لآلية ربط الهواتف الذكية بالحواسيب العاملة بنظام ويندوز، مما يسهّل تنفيذ المهام المختلفة عبر المساعد الذكي كوبايلوت، ومنها إرسال الرسائل، وضبط المنبهات، وتحديد المواقع. وأكّدت الشركة أن التحديث سيكون متاحًا لكافة المستخدمين قريبًا.

ويهدف هذا التحديث إلى تسهيل إنجاز المهام اليومية، إذ يتيح للمستخدمين الوصول إلى جهات الاتصال الخاصة بهم دون الحاجة إلى الإمساك بالهاتف اعتمادًا على مساعد كوبايلوت.

وستكون تلك المزايا متاحة عبر تطبيق Link to Windows الذي حصل على تصميم بصري مُحدث ليصبح أكثر جاذبية. وأوضحت مايكروسوفت أن المزايا الجديدة “تعزز الإنتاجية من خلال تمكين المستخدم من تنفيذ إجراءات الهاتف الشائعة عبر الحاسوب، مثل إرسال الرسائل، وضبط المنبهات والمؤقتات، وتحديد المواقع عبر الخريطة، وغير ذلك دون الحاجة إلى لمس الهاتف”.

ولاستخدام تلك المزايا، يجب التأكد من توفر أحدث إصدار من تطبيق Link to Windows في أجهزة الحاسوب وهواتف أندرويد، وتسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت.

وسيظهر خيار جديد ضمن إعدادات تطبيق كوبايلوت لتفعيل تلك المزايا، ويمكن الاستفادة منها بسهولة عبر الأوامر الصوتية أو النصية، وهي متوافقة مع معظم أجهزة الحاسوب، دون الحاجة إلى امتلاك حاسوب محمول بمواصفات متقدمة.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المزايا مثل إمكانية تحديد المواقع في الخرائط وإلغاء المؤقتات والمنبهات ستكون متاحة فقط في بعض هواتف سامسونج دون غيرها من الهواتف.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل أعلنت حديثًا أن مساعد Gemini الذكي سيكون المساعد الشخصي الافتراضي في نظام أندرويد بدلًا من مساعد التقليدي Google Assistant.